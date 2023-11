Michelle Soifer se burló de Rosángela Espinoza y ella le recordó a sus exparejas: "Eres una agencia de empleo"

Michelle Soifer no dudó en burlarse del pasado amoroso de Rosángela Espinoza durante la última edición del programa 'Esto es Guerra' sin esperar, que la chica reality le contestara de la forma menos pensada hasta calificarla como "una agencia de empleos" para sus exparejas.

Todo sucedió luego de que la combatiente se burlara de su compañera por verla tan sería en la competencia. Tras quedar en empate en un juego de preguntas, la cantante pidió a la producción que le dieran el punto de frente, pues la guerrera no había sonreído ni una vez.

Es así como la tensión se apoderó del reality cuando la popular 'chica selfie' no soportó que la cantante haga referencia a su ex Carloncho.

La intérprete de 'Bombón Asesino' no esperó que Rosángela reaccionara de forma insólita y comenzar a nombrar a cada una de sus exparejas como Kevin Blow, Erick Sabater, entre otros.

"No te preocupes ah, si quieres te traigo al Principito. A tu lonchera, al Kevin Blow, Erick Sabater, porque como tú eres una agencia de empleo y traes a todo el mundo acá", expresó Espinoza, causando la risa de sus demás compañeros de la competencia.

A través de una historia en Instagram, la influencer Rosángela Espinoza causó gran revuelo al señalar que no niega la posibilidad de volverse a enamorar, a pesar de las decepciones que ha tenido durante su vida, como la que tuvo con el locutor radial, Carlos Enrique Banderas Gómez, conocido como 'Carloncho'.

La cantante peruana, Leslie Shaw, reveló ante las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' que la popular 'Michi' la habría contactado para cantar juntas, a pesar de que días antes la tildara de 'ridícula' por negarse a colaborar con otros artistas peruanos.

"Dios mío cuanta envidia y ahí veo que me escribe la Soifer (¿Qué te escribe?) No sé, su mamá le responderá porque yo no", expresó la intérprete de 'La Faldita'.