Milett Figueroa cuadra a Verónica Linares por cuestionar su relación con Tinelli: "Me parece ridículo"

15/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa ha causado revuelo en el mundo del espectáculo tras confirmar su relación con Marcelo Tinelli, quien le lleva 32 años. Ahora, la modelo brindó una entrevista a Verónica Linares y la periodista no pudo evitar cuestionarla sobre la diferencia de edad que tiene con el conductor, por lo que Milett tuvo una sorprendente respuesta.

Milett se enfrenta a Verónica

La participante de 'Bailando '2023' estuvo con Verónica en una entrevista para su canal de YouTube 'La Linares' y desde un inicio dejó claro que no le importa la diferencia de edad. "Me parecen re-interesantes las arrugas, re-interesantes", afirmó.

Enseguida, Verónica resaltó que el presentador argentino tiene 63 años, a lo que Milett comentó que no tiene una personalidad de alguien de esa edad, ya que parece más joven.

"Pero, no parece para nada, ¿has visto la personalidad que tiene? (...) Es tan alegre, si no me dices la edad que tiene no me doy cuenta", expresó.

Finalmente, la conductora de 'América Noticias' le consultó a Milett si no tenía incomodad por los 30 años que le lleva Marcelo Tinelli, cosa que la modelo negó tajantemente.

"Me parece ridículo definir a alguien por la edad, me parece antiguo. A mí me parece reinteresante un hombre de mucha edad, mis dos enamorados han sido chicos de mi edad, y ya viví esa experiencia, ahora quiero vivir algo distinto", concluyó.

¿Marcelo Tinelli y Milett tendrán hijos?

Después de causar revuelo en Argentina y Perú por la confirmación de su romance, el presentador de 'Videomatch' y 'Ritmo de la Noche' habló sobre la posibilidad de volver a ser padre ahora que tiene como pareja oficial a Milett.

"No cierro la posibidad de tener más hijos. No sé si lo estoy deseando hoy; pero no cierro la posibilidad", manifestó.

Asimismo, comentó que no tenía contemplado el beso que se dio con Milett, ya que todo ocurrió fuera de cámaras. "Quedé como en medio o fuera del lugar... justo estaba (ella) ahí afuera de cámaras y le di un beso", agregó.

Finalmente, Tinelli explicó que no le gusta llevar sus relaciones en privado, pues en algún momento puede resultar incómodo. "Me parece que guardarlo, en un momento hasta que me siento incómodo", concluyó.

Es así que, pese a la diferencia de edad, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su romance y después que Verónica Linares cuestione los 30 años que se la pareja de lleva, la modelo aseguró que las personas mayores le parecen muy interesantes.