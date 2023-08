Monique Pardo y el 'Apoteósico' se unen en una nueva aventura en OnlyFans

17/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de varios meses fuera de la televisión, Monique Pardo regresó renovada y con una serie de proyectos que incluye su incursión al mundo del OnlyFans junto a Aldo Díaz mejor conocido como el 'Apoteósico'.

Regresa renovada

En conversación con el medio local Ojo, la artista peruana no no solo dio detalles de los nuevos proyectos que tiene en mente sino que resaltó el nuevo look que posee, asegurando que destronará a las demás chicas que cuenten con su mismo color de cabello.

"Mi look actual es rubia (...) yo voy a desaparecer a todas las rubias", expresó la artista peruana al diario local.

En cuanto a su incursión en OnlyFans, la intérprete de 'Caramelo' reveló que fue Aldo Díaz, el popular 'Apoteósico', quien le propuso colaborar junto a ella en la plataforma para adultos. Dicha idea no pudo pasar desapercibida para la cantante que, definitivamente, aceptó.

No obstante, recalcó que antes de darle el sí, ella propuso sus propias reglas para la colaboración.

"Él me lo propuso y yo le di las condiciones, las aceptó. Estábamos por lanzarlo (...) él tiene que seguir trabajando con Gisela (Valcárcel)" confesó la cantante.

Habló de Gisela Valcárcel

Por otro lado, la artista nacional se refirió a la demanda que impuso contra Gisela Valcárcel. Esto, debido a que en 2021, Monique sufrió una aparatosa caída cuando participaba en el 'El Gran Show' , programa conducido por la popular 'señito'.

"Fue un atentado contra mi vida, tengo casi medio cuerpo con moretones, creo que estoy viva de milagro porque caí de cara, mi frente golpeó el piso. Pero mis huesos son fuertes, no me he roto ninguno. Gisela no tiene responsabilidad en esto, pero siento que me empujaron, me hicieron volar en el escenario", señaló en ese momento.

Debido a ello, anunció a inicios de este año que el 31 Juzgado Civil admitió dicha demanda contra la productora de Gisela Valcárcel llamada 'GV Producciones' para que reciba una indemnización por 250 mil soles.

Sin embargo, en la reciente entrevista dejó en claro que está dispuesta a juntarse con la conductora y abrazarla en vez de continuar con el juicio.

"yo estoy dispuesta a ir donde Gisela y abrazarla, yo mil veces prefiero un abrazo que a un juicio. Después aclaramos malos entendidos", aseguró.

Sin duda, Monique Pardo regresó más recargada que nunca y muestra de ello es el anuncio de su próxima cuenta de OnlyFans, la cual contará con la participación de popular 'Apoteósico'.