Gisela Valcárcel sorprende al revelar su aventura en Tinder: Aún no conozco a mi 'Romeo'

Durante una entrevista en vivo con el programa "América hoy", Gisela Valcárcel sorprendió a los televidentes al confesar que se ha unido a la popular aplicación de citas, Tinder.

Durante una conexión en vivo con el programa "América Hoy", Gisela Valcárcel habló sobre su próximo proyecto televisivo bajo la conducción de Adolfo Aguilar. Durante la conversación, una de las conductoras del programa, Janet Barboza, aprovechó para preguntarle sobre su situación sentimental.

La pregunta clave fue: "¿Es cierto que has encontrado a tu verdadero Romeo?", mientras Gisela se encontraba en Italia. La presentadora negó haber encontrado el amor en ese viaje, pero reveló que había conocido a alguien llamado Luis, con quien ha entablado una amistad. Afirmó que, aunque no ha encontrado a su Romeo, siempre hace amigos mientras camina.

"No, pero he conocido un hombre llamado Luis, que no les puedo decir. No he conocido a mi 'Romeo', siempre hago amigos, caminando...", señaló.