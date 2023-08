Samahara Lobatón denunciaría a Youna: "Me veo en la obligación de buscar asesoría legal"

Samahara Lobatón decidió tomar una drástica decisión al no poder llegar a un buen acuerdo con Youna, padre de su pequeña hija Xianna.

El barbero, quien actualmente vive en Estados Unidos, no estaría cumpliendo con el acuerdo económico que acordó con la influencer: la suma de $ 550 mensuales.

Mediante sus redes sociales, la segunda hija de Melissa Klug informó a sus seguidores que buscará ayuda legal al no llegar a un acuerdo con el padre de su hija. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que el mismo abogado de Melissa Paredes verá su caso.

Asimismo, agradeció a quienes le siguen enviando mensajes de aliento por su cuenta oficial de Instagram.

Samahara Lobatón informó que tomará medidas legales contra Youna.

En conversación con los conductores de un conocido programa de espectáculos, el barbero reveló que la madre de su pequeña hija le fue infiel con el exseleccionado nacional Yordy Reyna mientras ambos se encontraban en una fiesta.

"Ella se va a una fiesta y yo le reclamo que no me avisó. Comenzamos a hablar, pero ella me dijo que no quería hablar conmigo porque yo solo quería pelear", contó Youna en el programa de espectáculos.