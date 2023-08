¡Muestra sus pruebas! 'Youna' afirma que Samahara le fue infiel con Yordy Reyna

En la última edición de 'Amor y Fuego', 'Youna' se presentó a través de una videollamada para defenderse de las acusaciones de Samahara Lobatón y evidenciar que la influencer lo engañó con el futbolista Yordy Reyna.

En conversación con Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, el barbero reveló que la madre de su pequeña hija le fue infiel con el exseleccionado nacional, Yordy Reyna mientras ambos se encontraban en una fiesta.

"Ella se va a una fiesta y yo le reclamo que no me avisó. Comenzamos a hablar, pero ella me dijo que no quería hablar conmigo porque yo solo quería pelear", contó Youna en el programa de 'Amor y Fuego'.