Santi Lesmes respalda a Maju Mantilla tras ampay de su esposo: "Ella está feliz y radiante"

Maju Mantilla está en el ojo de la tormenta debido al ampay que su esposo Gustavo Salcedo protagonizó con una joven. Ante esto, muchas personas han hecho comentarios al respecto, pero su amigo Santi Lesmes salió en su defensa, afirmando que ella se encuentra en un buen momento de su vida.

El conductor de TV brindó una breve entrevista a un conocido medio de comunicación, donde indicó que Maju es su amiga y por respeto a ella, no hablará del tema en cuestión.

Seguido de ello, fue consultado sobre las opiniones divididas que ha generado el comunicado donde la ex reina de belleza respalda completamente a su esposo; respecto a ello, Santi dijo lo siguiente.

"Respeto la opinión de la gente y no me pronuncio sobre ese tema, que la gente, que cada uno opine lo que quiera. Es lo que toca, todo el mundo tiene opinión, que hablen lo que quieran. Es mi amiga y las opiniones que pueda tener, las conversaciones que haya podido tener quedan reservadas", declaro a Trome.

En ese sentido, afirmó que la conductora del magazine matutino de Latina se encuentra bien y ahora es una mujer renovada.

"La veo todas las mañanas, está feliz, radiante, está en 'Arriba mi gente' haciendo un gran trabajo. No es la Maju Mantilla de antes, es una mujer completamente distinta que está actualizada, que te habla de todo. Es una mujer maravillosa y como digo, más de eso, no puedo comentar sobre ella", agregó.

La deportista conversó con un conocido medio y opinó que le parece bien que la ex reina de belleza y su esposo hayan decidido resolver sus problemas en la intimidad de su hogar.

"No sabría decirte, porque no vivo con ellos, sobre lo que han conversado, pero creo que lo han mantenido muy en reserva y esa es la idea, que su vida personal la manejen dentro de su casa", declaró a El Popular.

Seguido de eso, fue consultada si perdonaría un ampay similar al que el esposo de Maju Mantilla protagonizó. La respuesta de Miranda fue tajante y sorprendió al decir que sí.

"Por un video parecido, por ejemplo, no sería motivo de separación porque por lo que han dicho y han comentado, la chica con la que está entrenando es una conocida. Es una amiga, se nota, no le veo nada de malo. Y por una situación parecida, no me separaría", aclaró.