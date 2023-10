¿Se quedó misio? Said Palao figura en riesgo alto de Infocorp y pidió un fuerte préstamo

Un reciente informe de "Magaly Tv, la firme" ha revelado que el participante de "Esto es Guerra", Said Palao, está como riesgo intermedio / alto en Infocorp, además, el modelo habría pedido un fuerte préstamo al banco que presuntamente habría sido usado para pagar algunas cosas del nuevo departamento que tiene con Alejandra Baigorria.

El ex de Macarena Velez está en el ojo de la tormenta, pues muchos internautas aseguran que él no habría puesto nada o casi nada para comprar el departamento que comparte con 'Ale', esto debido a que Magaly mostró pruebas donde se ve que la influencer hizo un préstamo de casi 2 millones de soles con los que habría financiado su nuevo hogar.

Sin embargo, la 'Rubia de Gamarra' no fue la única en pedir un préstamo, ya que según se reporta, Said arrastra una deuda desde agosto el año pasado que asciende a los 107,603 mil soles y en agosto de este año pidió un nuevo préstamo de más de 100 mil soles.

Asimismo, Magaly reveló que es chico reality figura en Infocorp como una persona que "tiende a pagar mal" y por ende, está en un riesgo alto en dicha entidad.

No todo parece ser malo para el hermano de Austin Palao. pues parece que Said ha decidido darle un nuevo rumbo a su vida laboral, ya que mediante un comunicado en sus redes sociales, anunció que ahora se dedica a la construcción.

Seguido de ello, afirmó que no fue fácil lograr ese gran sueño que tenía, pues tuvo que sacrificar varias cosas para formar un capital y pueda ver los resultados.

"Vendí mi carro (mas de un año que no tengo), use todos mis ahorros, préstamos, vendí mis acciones en la empresa familiar y muchas cosas mas, pero todo sacrificio trae su recompensa y para mi, esta es la más gratificante (...) esto no sería realidad sin el apoyo de mi familia, novia y amigos", concluyó.