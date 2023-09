Tilsa Lozano es criticada por Gianina Luján tras seguir hablando del 'Loco' Vargas: "Es astuta para lo malo"

Tilsa Lozano ha estado en el ojo de la tormenta los últimos días después de volver a hablar sobre su pasada relación con Juan Manuel 'Loco' Vargas; debido a esto, muchas personas como Magaly la han atacado y ahora, Gianina Luján se ha sumado a las críticas al afirmar que le parece una falta de respeto para Jackson Mora (esposo de Tilsa).

La modelo brindó una entrevista a un conocido medio de comunicación local, en la que afirmó que la exconejita no es nadie si no habla de su romance con el exfutbolista de la selección peruana.

"Tilsa ya estaba demorando o tardando en mencionar al 'Loco' Vargas, pues si no lo menciona... ella no es nada. Eso demuestra el poco respeto que le puede tener a su esposo (Jackson Mora)", afirmó Luján.

Asimismo, la modelo que en el pasado fue Miss Reef Perú, insinuó que Tilsa hasta podría haber llegado a algún acuerdo con su esposo para que la deje hablar de Vargas.

"Ella (Tilsa) es una persona manipuladora, de repente eso puede estar conversado con el mismo Jackson. Tilsa no es ejemplo de nada y sin hablar del 'Loco' no tiene ningún tema de conversación", agregó.

En otro momento de la entrevista, la influencer fitness aseguró que la popular 'Tilín' aún no supera a Juan Manuel Vargas, además que solo habla de su pasada relación con él para generar dinero.

Finalmente, cuando fue consultada sobre si tiene algún consejo para quien en algún momento fue su enemiga televisiva, dijo que no y solo reafirmó que le parece lamentable el hecho que Tilsa siga hablando de una relación pasada cuando ya está casada.

La exconejita de Playboy utilizó su programa de YouTube para hacer varias revelaciones, entre las que contó detalles sobre su romance con el 'loco' y además, sorprendió al contar que no le pagaron por cada aparición en el programa, sino que solo se llevó el premio por llegar al final de concurso.

"Como mi programa se dividió en dos capítulos, la gente piensa que me pagaron el premio y la otra edición (...). De hecho, me debieron haber pagado por los dos capítulos, pero no, me pagaron solamente el premio. Solo S/50.000, pero era el premio", reveló Tilsa.