Tilsa Lozano se queja de las personas que la atacan por su romance con el 'Loco' Vargas: "Es porque soy mujer"

Tilsa Lozano volvió a causar polémica después de recordar su pasada relación con Juan Manuel 'Loco' Vargas. Según la modelo, muchas personas aún la siguen atacando por su relación con el pelotero y esto sería porque ella es mujer, ya que si fuera un hombre, no le dirían absolutamente nada.

Como se recuerda, la exconejita y el exfutbolista de la Selección Peruana tuvieron un romance clandestino hace poco más de una década y después que este terminó, ella salió a contar su versión de la historia en el desaparecido programa 'El valor de la Verdad'.

¿Qué dijo Tilsa Lozano?

Todo ocurrió durante una entrevista en su canal de YouTube, 'En Portada'. La modelo empezó diciendo que las personas siguen hablando mal de ella solo por el hecho de haber tenido una relación con el 'Loco', ya que no tienen otro motivo por el cual juzgarla.

"Si tú te das cuenta, cuando alguien habla mal de mí ¿Qué dicen?. No tienen otra cosa (que decir), no van a salir a decir que soy una mala madre, no van a decir que soy una borracha, que soy una mala amiga, una drogadicta o 'me estafó' o 'no llegó a los eventos' o 'se quedó con mi plata', nada. Eso es lo único (su romance con Vargas) que tienen que decir de mí", dijo Lozano.

Enseguida, puso de ejemplo el reciente ampay del que fue víctima Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla. Según Tilsa, la gente también atacó a la ex Miss Mundo por el simple hecho de ser una mujer que perdonó las imágenes polémicas de su esposo.

Finalmente, puso otro ejemplo citando la infidelidad de la que fue víctima el exfutbolista 'Cuto' Guadalupe, quién perdonó a su esposa; la esposa de Jackson Mora dijo que a él no le dijeron nada sobre el perdón porque se trata de un hombre.

¿Jackson Mora está molesto porque Tilsa habla de Vargas?

El empresario se confesó en el canal de YouTube de su esposa, "En Portada", y el entrevistador le consultó si le había molestado que hagan "El Valor de Tilsa - 10 años después". Ante esto, Jackson comentó que lo tomó de forma neutral. " No me molestó, pero no salté de una pata tampoco, entiendo", respondió.

De esta forma, Jackson Mora aseguró que no le molesta que Tilsa Lozano hable del 'Loco' Vargas, mientras que ella se quejó porque muchas personas la siguen criticando por su pasado romance con el futbolista.