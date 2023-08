Vanessa López se burla y cuenta detalles íntimos de su relación con Jean Deza: "Se ponía mis zapatillas"

Los participantes de 'La Casa de Magaly' continúan en el ojo público debido a sus fuertes revelaciones. En esta ocasión, Vanessa López sorpredió a más de uno al revelar un curioso detalle de su expareja Jean Deza.

En medio de una conversación con Samahara Lobatón, Gabriela Serpa y Shirley Cherres, la expareja de 'Tomate' Barraza no pudo evitar burlarse de la anatomía del deportista Jean Deza, quien debido a sus constantes indisciplinas dentro y fuera de las canchas estuvo mucho tiempo en el ojo público.

"A mí me gustan ch..., me siento cómoda... no sé, es porque soy chiquita pues (...) se ponía mis zapatillas", señaló la modelo durante la conversación con sus compañeras.