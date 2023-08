(VIDEO) Javier Masías revela la fórmula para sus emotivos discursos en 'El Gran Chef Famosos'

23/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El jurado de 'El Gran Chef Famosos', Javier Masías, reveló cual es la fórmula para elaborar sus discursos de eliminación. Cabe resaltar que sus emotivas frases se han vuelto viral en todas las redes sociales.

"Las frases de Javier"

Todo lo que inicia tiene su final, y eso es algo que los participantes de 'El Gran Chef Famosos' entienden a la perfección, debido a que la permanencia de cada uno de ellos en el reality es incierto. Por ello, cada etapa de eliminación se vive con intensidad, porque solo el jurado tiene la potestad de decidir quien se queda y quien se tiene que retirar.

Luego de anunciar a cada eliminado, Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías despiden al famoso con unas palabras que salen de sus corazones. Sin embargo, los discursos que da el crítico gastronómico ha logrado conmover no solo al participante que fue retirado, también al público en sus hogares que se sorprenden con la facilidad de palabra que tiene Masías.

"Yo no te conocía sinceramente, voy a decir algo que es duro quizá pero a mi me encanta la gente que está rota por dentro y que ha tenido la capacidad de volverse a ensamblar con gracia con tino, tienes las costuras más bonitas que he visto en años y te felicito por todo lo que has mostrado acá", dijo Javier cuando Natalia Salas fue eliminada de la competencia.

Otro de los emotivos discursos que dio el jurado, que quedó para la posteridad, fue a Mr. Peet. Javier confesó que desde que se enteró que el periodista deportivo estaba en la competencia, su sueño era tomarse una foto con él por la admiración que dice tenerle.

"A lo largo de esta competencia la verdad es que sentía ira porque usted no me dejaba admirarlo con la tranquilidad que se merece, y en las últimas jornadas he entendido que hay gente que es un imperio en si mismo [...] Hay alegrías como haberlo conocido que sé que puede durar para siempre", sostuvo en aquel momento el crítico.

¿Cuál es la fórmula?

Mediante la cuenta de TikTok de Latina, Javier Masías decidió revelar cual es el secreto de sus frases transcendentales. El jurado dijo que la única manera de formular discursos que lleguen al corazón de las personas es a través de la lectura.

"Yo creo que para dominar las palabras hay que leer mucho, sentir mucho y escribir mucho, no hay ni una otra formula. Leer, escribir, conversar, sentir y dejarse llevar por las emociones.", confesó.

En esa misma línea, el crítico agradeció a todos los seguidores del programa por la sintonía, y fiel a su estilo, mandó un mensaje a todos sus fanáticos.

"La gratitud es el principio y el final de todas las cosas, así que gracias por el interés en nuestro trabajo y en verme a mi que yo todavía no entiendo porque lo hacen. Yo solo los insulto, reniego todo el tiempo, y no hay nada peor que el amor correspondido. Yo sé que ustedes me quieren pero yo ni siquiera sé quienes son, pero les agradezco el aprecio que tienen por el personaje que construyo en la pantalla", finalizó.

De esta manera, Javier Masías reveló la fórmula de sus emotivos discursos de eliminación que brinda en 'El Gran Chef Famosos'.