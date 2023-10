Jefe PNP de La Libertad rendirá cuentas de resultados de lucha contra delincuencia

César Acuña, presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de La Libertad CORESEC - LL, anunció que, en la próxima sesión de este organismo, el jefe de la III Macro Región Policial, coronel PNP Francisco Vargas, informará cual es la labor que vienen realizando los 250 efectivos de la DINOES que llegaron a la región para combatir el crimen organizado.

El también gobernador de La Libertad, dijo que además del máximo jefe policial, también deberán dar su informe respectivo los comisarios de la Policía de los distritos: El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora, teniendo en cuenta que la delincuencia está focalizada en Trujillo y principalmente en los distritos más populosos de la provincia.

Recordó que, gracias a su gestión, 100 DINOES fueron a Pataz, 100 a Virú y 50 quedaron en Trujillo. De estos últimos, 20 están en El Porvenir, 20 en La Esperanza y 10 en Florencia de Mora.

Jefe PNP de La Libertad rendirá cuentas.

El gobernador liberteño, indicó que estos informes serán dados a conocer en la próxima sesión del CORESEC-LL que se realizará el 18 de noviembre, desde las nueve de la mañana, en la cual también participarán los alcaldes de los 3 distritos más afectados por el accionar delincuencial.

El presidente de CORESEC y gobernador regional de La Libertad, comentó que "las autoridades tenemos que concentrarnos en trabajar más en La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora, sin descuidar, por su puesto, otros focos del delito en la región.

"La delincuencia no nos va a ganar, si estamos todos unidos y trabajamos sin tregua", expresó.

Reveló que el GORE La Libertad tiene un proyecto de inversión de seguridad ciudadana, que incluye la instalación de un sistema de videocámaras, que debe estar interconectado con los 3 distritos, así como comprar camionetas para patrullar los 3 distritos.

"La Policía no podrá combatir la delincuencia ni no tiene el apoyo del gobierno regional, municipalidades, Fiscalía, Poder Judicial, etc", acotó.