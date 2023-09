Callao: ¡Insólito! Hombre en estado de ebriedad amenazó e insultó a su pareja durante audiencia virtual

Un hombre en aparente estado de ebriedad amenazó e insultó a su pareja durante una audiencia virtual del Sexto Juzgado de Familia del Módulo de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar del Callao.

Pese a los llamados de atención de la magistrada, el sujeto de identificación Marco Fabián Santillán siguió con una actitud agresiva.

Además, confesó haber injerido alcohol. "¿Usted ha tomado? Sí, señorita", respondió el hombre durante la audiencia virtual.

A raíz de esta situación, el Poder Judicial (PJ) ordenó la detención inmediata de Marco Santillán por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, debido a que la parte agraviada ya contaba con medidas de protección, según indicó TV Perú.

"Las medidas que se van a tomar son drásticas, usted ya no puede estar ahí (...) a lo que el sujeto respondió 'ahí nomás no quiero escucharla más, si usted quiere que yo me retire yo me voy a retirar'", respondió a la magistrada.