Universitario: Filtran su postura sobre la realización del clásico tras tragedia en estadio de Alianza Lima

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras el trágico banderazo en el estadio Alejandro Villanueva, que terminó con un fallecido y casi 40 heridos, Universitario de Deportes dio a conocer, a través del periodista Óscar del Portal, cómo procederá ante el clásico contra Alianza Lima.

Tragedia en Matute durante banderazo

La previa del clásico peruano se tiñó de luto luego de la tragedia en Matute. Un íntimo falleció y casi 40 salieron heridos durante el banderazo masivo que reunió a muchísima gente.

Lo que debía ser una jornada de fiesta terminó en caos y asfixia para decenas de seguidores, dejando a la afición en shock. Pese a ello, la Liga 1 intervino de inmediato y confirmó que el duelo entre Universitario y Alianza Lima se mantendrá según lo programado.

"Se informa que el encuentro programado para el sábado 4 de abril se mantiene conforme a lo establecido, en coordinación con las autoridades correspondientes", indicó la Liga 1. Sin embargo, la noticia despertó la expectativa sobre la postura de Universitario de Deportes frente a la tragedia.

Filtran la postura de Universitario

Según reportes de periodistas deportivos, Universitario definirá su participación en el clásico dependiendo del desarrollo de los hechos. Óscar del Portal indicó que el club crema está al tanto de la situación crítica de algunos heridos y que su decisión podría ajustarse conforme avance la noticia.

🎙️ Óscar Del Portal: "Tuve comunicación con gente de la 'U', quienes comentaron que se había decidido jugar el partido. Sin embargo, recién en estas horas tomaron conocimiento de la situación, lo que podría complicar el desarrollo del encuentro".



🎙️ @maximend92: "Más allá de que... pic.twitter.com/UZa9bQ9IYe — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) April 4, 2026

"Tuve comunicación hace un rato con gente de Universitario y comentaban que sí iban a jugar el partido, pero a estas alturas, saben que hay personas en situación crítica. La noticia está en desarrollo y la decisión podría cambiar", expresó Del Portal.

Alianza Lima se pronuncia tras incidente

Horas después del incidente, Alianza lanzó un comunicado lamentando lo sucedido y expresando sus condolencias a la familia del hincha fallecido, así como solidaridad con los heridos:

"Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas".

El club aseguró que los protocolos de emergencia se activaron de inmediato para asistir a las víctimas: "Desde el primer momento, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y atención de emergencias, brindando asistencia oportuna a los afectados y a sus familiares".

Universitario mantiene su postura sobre la realización del clásico, aunque, según Óscar del Portal, su decisión podría ajustarse dependiendo de cómo evolucione la situación de los heridos tras la tragedia en el estadio de Alianza Lima.