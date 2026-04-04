Tragedia en Matute: Fiscalía inició diligencias tras la muerte de un hincha y varios heridos durante banderazo

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Previo al clásico Alianza Lima vs. Universitario. La Fiscalía inició la diligencias urgentes para investigar la muerte de una persona en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute durante un banderazo realizado por hinchas. El incidente también dejó varios heridos.

Tragedia en Alianza Lima: Reportan al menos un muerto y decenas de heridos

Previo al tan esperado 'clásico' entre Alianza Lima y Universitario programado para este sábado 4 de marzo, surge una lamentable noticia. En la noche de ayer, en Viernes Santo, una tragedia se registró en el estadio Alejandro Villanueva, también conocido como 'Matute', ubicado en el distrito de La Victoria.

Una gran cantidad de hinchas del club blanquiazul se congregó en Matute para un banderazo previo al encuentro deportivo por la Fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga1; sin embargo, lo que se suponía debía ser una fiesta en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva para darle el respaldo a los jugadores del 'equipo de sus amores', terminó convirtiéndose en una tragedia.

Se reportó al menos un muerto y decenas de heridos, luego de que el encuentro se saliera de control y no existiera personal que pudiera mantener la calma a las personas que coparon la grada popular del recinto de Alianza Lima.

El comandante departamental de Lima Centro, brigadier mayor Marcos Pajuelo, señaló que tras la inspección no se hallaron daños estructurales en el estadio, descartando la versión inicial de un colapso de muros.

Fiscalía investiga muerte en Matute durante banderazo

La tragedia en Matute causó gran impacto en la ciudadanía. Tras la emergencia, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis (Quinto Despacho) inició con las diligencias urgentes de investigación tras la muerte de una persona en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima.

Según el comunicado compartido en las redes sociales del Ministerio Público, se dio a conocer que el fiscal Jonás Padilla realizó el levantamiento del cadáver y efectuó pesquisas en la escena de los hechos, con participación de peritos forenses y personal policial de la División de Homicidios.

Asimismo, la Fiscalía dispuso la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto deportivo y visitará los establecimientos de salud donde fueron trasladados los heridos registrados durante el banderazo, a fin de tomar declaraciones de testigos, esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis (Quinto Despacho) realiza diligencias urgentes de investigación tras la muerte de una persona en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria. pic.twitter.com/KtQOXLuMvg — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 4, 2026

¿Se cancela el clásico Alianza Lima vs. Universitario?

La Municipalidad de La Victoria enfatizó que no había autorizado la realización de ningún evento ni dentro del recinto deportivo ni en sus alrededores. Tras la tragedia, anunciaron la clausura temporal de Matute mientras se realizan las investigaciones respectivas.

Por su parte, a través de un comunicado, Alianza Lima lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como su solidaridad con los heridos. El club informó que desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad y atención de emergencias, brindando asistencia oportuna a los afectados y sus familiares.

Asimismo, la Liga 1, hasta el cierre de esta nota en la mañana de este 4 de abril, confirmó que el encuentro entre Alianza Lima y Universitario se llevará a cabo según lo programado para este sábado a las 8:00 p.m., pero en el Monumental.

Con el fin de determinar las responsabilidades tras la tragedia en Matute que dejó al menos un muerto y varios heridos, la Fiscalía inició diligencias "urgentes" para investigar el incidente registrado durante un banderazo en el estadio Matute, previo al clásico Alianza Lima vs. Universitario.