Tragedia en Matute: ¿Quién era Freddy Cornetero, el hincha fallecido durante banderazo de Alianza Lima?

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El estadio Alejandro Villanueva, la casa de los hinchas de Alianza Lima, se tiñó de luto cuando Freddy Cornetero, de 39 años, perdió la vida durante el banderazo previo al clásico contra Universitario. Para él, era un día más de alegría y pasión, pero la estampida en la tribuna sur transformó la fiesta en tragedia.

Freddy Cornetero, el hincha fallecido en Matute

Freddy Ronnie Cornetero Cueva tenía 39 años y llevaba el azul y blanco en la piel. Era parte de la barra Ferreñafe Grone y siempre estaba presente en el estadio Alejandro Villanueva, su segunda casa. Para él, el banderazo previo al clásico contra Universitario era un ritual ineludible.

Entre cánticos, percusión y saltos al ritmo de la música, Freddy vivía cada momento como un verdadero espectáculo de pasión blanquiazul.

Sin embargo, lo que para muchos era una jornada de fiesta, para Freddy Rony Cornetero Cueva terminó siendo trágica. La estampida en la tribuna sur provocó caos, asfixia y confusión, y aunque los integrantes de su barra lograron trasladarlo rápidamente a una ambulancia, allí se certificó su fallecimiento.

39 heridos durante banderazo de Alianza Lima

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, explicó a los periodistas el estado de los heridos en este evento que, según La Victoria, no dio permiso alguno para que se realice.

"39 pacientes en hospitales, en el hospital Loayza 12, en el hospital Dos de Mayo 15, Emergencias Pediátricas 3, Instituto Nacional Niño Breña 1, el Hospital Hipólito Unanue 1, en la Clínica San Pablo 5 y en el Hospital Grau de Essalud 2", precisó.

Dijo también que de los heridos en el Dos de Mayo "hay tres pacientes en estado crítico y el resto presentan cuadros policontusos". Por eso, Velasco resaltó que revisan a todos porque "algunos están recibiendo el alta".

"También se reportan tres personas con heridas punzocortantes. Respecto a las circunstancias del fallecimiento, no tenemos un diagnóstico cerrado aún; lo que sabemos es que la barra lo trasladó hacia la ambulancia, donde se certificó el deceso", acotó.

Finalmente, expresó: "Desde el Ministerio de Salud se activó la alerta en todos los hospitales. El Samu realizó la atención en el foco del incidente en conjunto con los bomberos. Quiero dar tranquilidad a las familias: todos están siendo atendidos en la red del Minsa y la atención es totalmente gratuita a través del SIS".

La pasión de Freddy Cornetero por Alianza Lima lo llevó siempre a la tribuna sur, pero el banderazo previo al clásico ante Universitario de Deportes terminó con su vida.