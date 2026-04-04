Corte de AGUA del 4 al 6 de abril: ¿Qué distritos de Lima se verán afectados, según Sedapal?

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A sacar los baldes! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó que ejecutará una nueva jornada de corte de agua en distritos de Lima programado del sábado 4 al lunes 6 de abril. ¿Está tu zona en la lista de la suspensión temporal?

Corte de agua en Lima: ¿Por qué será la suspensión del servicio?

La empresa estatal informó que el corte de agua potable en diversos distritos de la capital se deberá por los trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios que realizarán para asegurar la calidad del suministro.

Sedapal, exhorta a los usuarios a tomar medidas preventivas y las precauciones necesarias para aminorar el impacto de no contar con agua en sus hogares el 4, 5 y 6 de abril, según el cronograma oficial, en un determinado horario. Asimismo, brindó el número del Aquafono (01) 317-8000 para obtener mayor información.

Distritos afectados con el corte de agua el 4 de abril

Sedapal indicó que el corte de agua el sábado 4 de abril se registrará en distritos como San Juan de Lurigancho, desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m.; Ate sin servicio desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. y en el sector 174 desde la 1:00 hasta las 11:50 p.m.; Santa Anita desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. y La Molina desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m., en las siguientes zonas indicadas en las siguientes imágenes.

Corte de agua en SJL, La Molina y Ate.

¿En qué zonas no habrá agua el 5 de abril?

En Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en C.P. Virgen del Carmen La Era de Ñaña 3ra etapa. CR-457 R-04.

En Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Asoc. Las Américas, P.V. Residencial Las Américas, A.H. Los Progresistas, A.H. Monterrey zona A y B, A.H. Señor de Muruhuay, Asoc. Alto Monterrey, A.H. Amauta zona A y B, A.H. Los Alisos, A.H. Los Triunfadores, Comunidad de Collanac, Asoc. Milagro de Mayo, A.H. Inmaculada Concepción, Asoc. Jesús de Nazareth, A.H. Nuevo Amanecer, Asoc. Amigos de la Paz, Aaoc. Viv. Los Jardines, A.H. María de Jesús Espinoza, A.H. 28 de Junio,. A.H. La Estrella, Asoc. San Pedro, A.H. Javier Heraud II.

Sin servicio en SJL

Sin agua el 6 de abril: Zonas afectadas

En Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en C.P. Las Colinas. Cuadrante: C.P. Virgen del Carmen La Era de Naña.

En Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Huaycán zona H, zona M, zona P Ampliación, zona S y T.

En San Juan de Lurigancho

Así que si pensabas lavar ropa el 4, 5 y 6 de abril, ten en cuenta primero si tu zona se verá afectado con el corte del servicio, según Sedapal. En sus redes sociales reveló los distritos donde será la suspensión temporal.