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Instantes de tensión

Alianza Lima: Así reaccionaron los jugadores frente a la tragedia en Matute, donde murió un hincha

El banderazo en Matute que dejó un muerto y varios heridos también tuvo testigos dentro del campo, y un video inédito muestra cómo los jugadores de Alianza Lima vivieron la tragedia.

Así reaccionaron los jugadores de Alianza Lima
Así reaccionaron los jugadores de Alianza Lima (Difusión)

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 04/04/2026

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El banderazo en Matute que anticipaba el clásico contra Universitario terminó en tragedia, dejando un hincha fallecido y varios heridos, y aunque ya se habían difundido numerosas imágenes desde la tribuna, ahora por primera vez salieron a la luz videos inéditos de los jugadores de Alianza Lima, mostrando cómo vivieron el caos.

Así reaccionaron los jugadores de Alianza

El video, exclusivo de Movistar Deportes, muestra a los jugadores de Alianza Lima visiblemente afectados mientras se desarrollaba el tumulto en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva. Se les ve nerviosos, desconcertados y sin saber cómo reaccionar ante la aglomeración que se estaba formando.

Algunos jugadores trataron de auxiliar a los afectados, ofreciéndoles botellas de agua mientras el tumulto provocaba asfixia y desesperación entre decenas de personas.

Liga 1 confirmó que el clásico no se suspenderá

Ni Alianza Lima ni la 'U' solicitaron la suspensión del partido, así que la Liga 1 confirmó que el duelo de este sábado 4 de abril en el Monumental se juega tal como estaba programado.

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"Se informa que el encuentro programado para este sábado 4 de abril se mantiene confirme a lo establecido, en coordinación con las autoridades correspondientes", señala el comunicado de la Liga 1.

Liga 1 se pronunció sobre los incidentes que dejaron un muerto en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute'.
Liga 1 asegura que el partido entre Universitario y Alianza Lima no se suspenderá

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima

El duelo entre Universitario y Alianza Lima por la fecha 9 del Apertura arranca a las 8:00 PM este sábado 4 de abril del 2026 en el Monumental.

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La transmisión oficial del clásico va por L1 Max, el canal que pasa todos los partidos de la Liga 1 en Perú. Esta señal la encuentras en los principales cables del país, como DirecTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. Además, si quieres ver el partido por internet, puedes entrar a L1 Play y Fanatiz, que lo pasan en vivo y en HD.

Alineaciones de Universitario vs Alianza

  • Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Leandro Alzugaray y Álex Valera.
  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

El video inédito difundido por Movistar Deportes permite ver de manera clara cómo los jugadores de Alianza Lima vivieron la tragedia en Matute, mostrando nervios, desconcierto y preocupación mientras se desarrollaba el banderazo que terminó con heridos y un hincha fallecido.

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