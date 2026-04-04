Alianza Lima: Así reaccionaron los jugadores frente a la tragedia en Matute, donde murió un hincha

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El banderazo en Matute que anticipaba el clásico contra Universitario terminó en tragedia, dejando un hincha fallecido y varios heridos, y aunque ya se habían difundido numerosas imágenes desde la tribuna, ahora por primera vez salieron a la luz videos inéditos de los jugadores de Alianza Lima, mostrando cómo vivieron el caos.

Así reaccionaron los jugadores de Alianza

El video, exclusivo de Movistar Deportes, muestra a los jugadores de Alianza Lima visiblemente afectados mientras se desarrollaba el tumulto en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva. Se les ve nerviosos, desconcertados y sin saber cómo reaccionar ante la aglomeración que se estaba formando.

Imágenes del interior del estadio Alejandro Villanueva, donde se realizó un 'banderazo' y, posteriormente, ocurrió un incidente en la tribuna sur de Matute.#AlÁngulo pic.twitter.com/a0fnjkNRg5 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) April 4, 2026

Algunos jugadores trataron de auxiliar a los afectados, ofreciéndoles botellas de agua mientras el tumulto provocaba asfixia y desesperación entre decenas de personas.

Liga 1 confirmó que el clásico no se suspenderá

Ni Alianza Lima ni la 'U' solicitaron la suspensión del partido, así que la Liga 1 confirmó que el duelo de este sábado 4 de abril en el Monumental se juega tal como estaba programado.

"Se informa que el encuentro programado para este sábado 4 de abril se mantiene confirme a lo establecido, en coordinación con las autoridades correspondientes", señala el comunicado de la Liga 1.

Liga 1 asegura que el partido entre Universitario y Alianza Lima no se suspenderá

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima

El duelo entre Universitario y Alianza Lima por la fecha 9 del Apertura arranca a las 8:00 PM este sábado 4 de abril del 2026 en el Monumental.

La transmisión oficial del clásico va por L1 Max, el canal que pasa todos los partidos de la Liga 1 en Perú. Esta señal la encuentras en los principales cables del país, como DirecTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable. Además, si quieres ver el partido por internet, puedes entrar a L1 Play y Fanatiz, que lo pasan en vivo y en HD.

Alineaciones de Universitario vs Alianza

Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Leandro Alzugaray y Álex Valera.

Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Leandro Alzugaray y Álex Valera. Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

El video inédito difundido por Movistar Deportes permite ver de manera clara cómo los jugadores de Alianza Lima vivieron la tragedia en Matute, mostrando nervios, desconcierto y preocupación mientras se desarrollaba el banderazo que terminó con heridos y un hincha fallecido.