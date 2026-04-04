SISMO remece Perú HOY, 4 de abril: ¿Cuál fue el epicentro y la magnitud del temblor sentido este sábado?

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo sacudió Perú hoy, sábado 4 de abril. Conoce todos los detalles de este último movimiento telúrico sentido en la mañana de este sábado, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP): ¿Cuál fue su magnitud y epicentro?

Temblor hoy en Perú: Detalles del IGP

Perú se encuentra ubicado en el "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió en la mañana de este sábado 4 de abril, de acuerdo al último reporte del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, precisamente a las 7:23 a.m.

De acuerdo al reporte de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, el sismo de magnitud 4.5 se registró a 132 kilómetros al norte de Zarumilla, en la provincia de Zarumilla, en Tumbes, con una profundidad de 33 kilómetros y nivel de intensidad grado III en la escala de Mercalli Modificada.

Hasta el cierre de esta nota de Exitosa, las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por el "remezón" sentido en la 'Ciudad del Eterno Verano'. Sin embargo, les recuerda siempre mantener la calma ante un fenómeno natural de igual o mayor magnitud en territorio nacional.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0189

Fecha y Hora Local: 04/04/2026,07:23:27

Magnitud: 4.5

Profundidad: 33 km

Latitud: -2.31

Longitud: -80.33

Intensidad: III Zarumilla

Referencia: 132 km al N de Zarumilla, Zarumilla - Tumbeshttps://t.co/vxJgPyC8J7 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 4, 2026

Sismo en Tumbes: ¿Cuál fue el epicentro?

Por su parte, otra entidad que realiza un constante monitoreo de estos fenómenos naturales es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). De acuerdo a su boletín informativo revelado en sus redes sociales, la actividad sísmica de magnitud 4.5 sentida en Tumbes tuvo como epicentro Ecuador.

¡Recuerda! De ser un temblor de magnitud entre 4.5 a 5.9 se emite rango de alerta amarilla, mientras que si es un sismo igual o mayor a 6.0 se lo califica con alerta roja.

Detalles del temblor sentido en Tumbes el 4 de abril.

Otro sismo sentido el 4 de abril en Perú

No sería el primer sismo que se registra en Tumbes este sábado, ya que de acuerdo al IGP un movimiento telúrico previo se dio a las 00:18 horas con magnitud 3.7 a 30 kilómetros al noroeste de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, con una profundidad de 30 kilómetros y nivel de intensidad II grados.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0187

Fecha y Hora Local: 04/04/2026,00:18:39

Magnitud: 3.7

Profundidad: 30 km

Latitud: -3.43

Longitud: -80.78

Intensidad: II Zorritos

Referencia: 30 km al NO de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbeshttps://t.co/9ykxh3o5It — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 4, 2026

Temblor en Tacna

Asimismo, otro temblor se sintió en el país a las 4:22 a.m. con una magnitud de 4.5 a 115 kilómetros al sur de Tacna y profundidad de 48 kilómetros, con epicentro en el mar.

Frente a estas circunstancias, el Indeci no solo nos recuerda la importancia de participar de los simulacros nacionales, sino que también recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar y que pueda ayudarles a afrontar las primeras 24 horas de un desastre natural.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0188

Fecha y Hora Local: 04/04/2026,04:22:35

Magnitud: 4.5

Profundidad: 48 km

Latitud: -19.04

Longitud: -70.36

Intensidad: III Tacna

Referencia: 115 km al S de Tacna, Tacna - Tacnahttps://t.co/ibkOHmMLiR — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 4, 2026

Perú es un país altamente sísmico y la prevención es nuestra mejor herramienta. Por ello, el IGP brinda un reporte detallado sobre el último sismo que se registró en la mañana del sábado 4 de abril: temblor de magnitud 4.5 a 132 kilómetros al norte de Zarumilla, en Tumbes.