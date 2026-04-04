04/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Después del banderazo en Matute, que dejó heridos y un hincha fallecido, Universitario de Deportes rompió su silencio y contó cómo manejará el clásico frente a Alianza Lima, además de pedirle a su gente que viva el partido con respeto y sin líos.

Universitario se pronuncia tras tragedia

La previa del clásico más esperado del fútbol peruano quedó marcada por la tristeza. El banderazo en Matute acabó en tragedia, con un hincha muerto y varios heridos. En medio de la conmoción, la 'U' tomó la palabra y se pronunció mediante un comunicado en redes.

Universitario de Deportes se pronuncia tras tragedia en banderazo de Alianza Lima

El club crema expresó su solidaridad con las personas afectadas y envió condolencias a los familiares de la víctima. Además, manifestó sus deseos de pronta recuperación a los heridos:

"Universitario de Deportes expresa su solidaridad con las personas afectadas tras los hechos ocurridos en las horas previas al clásico del fútbol peruano. Lamentamos profundamente la pérdida de una vida y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, así como nuestros deseos de pronta recuperación a los heridos".

Universitario pide responsabilidad a su hinchada

En su comunicado, Universitario de Deportes hizo un fuerte llamado a toda su gente: "Contribuyamos todos a vivir el fútbol en paz". La institución pidió acompañar con sentimiento, pero respetando la ley y sin incidentes, desde que van hacia el Monumental hasta que termine el clásico de esta noche.

"Convocamos a nuestra hinchada a acompañar al equipo con pasión, pero también con una conducta ejemplar, desde el desplazamiento hacia el estadio hasta el final del partido, evitando cualquier tipo de incidente".

El comunicado de la 'U' también abordó la polémica sobre el presunto alquiler de palcos a hinchas visitantes, aclarando que el ingreso está limitado únicamente para la hinchada local, conforme a las disposiciones de las autoridades.

Los palquistas y propietarios firmaron actas de compromiso para garantizar el cumplimiento de estas normas, y cualquier incumplimiento recaerá en responsabilidad directa de quienes administran esos espacios.

"La Junta de Palquistas y los propietarios han suscrito actas de compromiso para garantizar el cumplimiento de esta disposición. Cualquier incumplimiento genera responsabilidad directa y exclusiva de quienes administran y hacen uso de estos espacios".

Así, Universitario de Deportes, tras el trágico banderazo en Alianza Lima, donde hubo un fallecido y varios heridos, hizo un llamado a vivir el clásico con calma y respeto.