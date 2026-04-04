Precio del dólar HOY 4 de abril: ¿Cuál es el tipo de cambio para la compra y venta este sábado?

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás pensando en comprar o vender dólares hoy, 4 de abril, en Sábado de Gloria, lo ideal es conocer primero cuál es el precio de esa divisa y cómo cotiza el tipo de cambio en el mercado peruano para evitar pérdidas o afectaciones en la economía de tu hogar.

Cotización del dólar hoy, 4 de abril: ¿Subió o bajó?

Mientras varias personas se encuentran disfrutando aún de su feriado largo por Semana Santa, hay otro grupo que se mantiene a la expectativa sobre cuál es el comportamiento del dólar estadounidense en el mercado cambiario peruano para saber si es el mejor momento para realizar alguna transacción u operación financiera.

Una entidad que te permite conocer cómo cotiza la compra y venta de forma diaria es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y así anticiparte a tiempo de las fluctuaciones.

Ten en cuenta que los datos revelados por el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se utilizan para el cálculo de impuestos, declaraciones juradas y operaciones de comercio exterior en el Perú. En ese marco, para ayudarte a tomar la mejor decisión y permitirte cuidar tu poder adquisitivo de los ahorros en esa divisa, te revelamos cuál es el precio del dólar este sábado 4 de abril.

SÁBADO, 4 DE ABRIL Precio del dólar hoy en Perú: Tipo de cambio este viernes 3 de abril durante Semana Santa Lee también COMPRA VENTA S/ 3.455 S/ 3.467

Las cifras reflejadas en el portal oficial de la Sunat reflejan que el precio del dólar se mantiene estable en comparación con los días jueves 2 y viernes 3 de abril, pero una leve alza en comparación con el último miércoles 1 de abril donde la compra era de S/3.486 y la venta de S/3.495.

Tipo de cambio del dólar paralelo

Antes de realizar alguna operación financiera con el dólar, también es ideal conocer primero cómo cotiza esa moneda estadounidense en el mercado paralelo. De acuerdo al cuantoestaeldolar.pe, el dólar 'Ocoña' o de la calle es el siguiente para este sábado, 4 de abril:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.440 | Venta S/ 3.480.

Precio del dólar Sunat y paralelo.

¿Por qué varía el precio del dólar?

También ten en cuenta que el tipo de cambio del dólar frente al sol peruano varía constantemente debido a factores económicos internos y externos como:

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

Intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La política monetaria de EE. UU. (si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones).

Incertidumbre política y económica local.

Así que si estabas pensando en comprar o vender dólares este sábado 4 de abril en Perú, lo ideal es conocer primero el precio de la divisa y cómo cotiza el tipo de cambio, según entidades oficiales como la Sunat y el BCRP.