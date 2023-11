SMP: Negocio se niega a pagar cupos y le roban herramienta de trabajo pese a estado de emergencia

Un negocio en San Martín de Porres (SMP) está pasando momentos difíciles tras haber sido víctima de robo por cuarta vez consecutiva. Sin embargo, en esta ocasión la preocupación es mayor, pues se trataría de extorsionadores que amenazan a los encargados con exorbitantes cifras.

Así lo confirmó a Exitosa una de las agraviadas de este comercio ubicado en la cuadra 31 de la avenida Perú, donde los delincuentes aprovecharon la oscuridad de la madrugada para trepar el muro con una escalera y llevar una motocarga de importante utilidad.

En esa misma, la encargada del local advirtió que esta acción respondería a su negativa de acceder a la extorsión de los criminales y pagar el monto solicitado.

Y es que, según relata, ella "se ha puesto fuerte" ante la petición de al menos S/ 10 mil por parte de los delincuentes. Asimismo, avisa que le han indicado que podría sufrir terribles consecuencias si se mantiene en su postura de no pagar.

"No he querido pagar, yo me he puesto fuerte. Ese delincuente me estaba diciendo de 10 mil a 17 mil soles. Que paguemos, que si no pagamos, ya sabemos lo que va a pasar. Va a poner granada en mi tienda, a mis hijos, saben donde andamos, todo eso. Nos han amenazado", declaró en nuestro medio.