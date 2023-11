Adulto mayor con discapacidad sorprende al trabajar como jardinero: "Querer es poder"

En redes sociales, un adulto mayor dejó sorprendidos a todos al demostrar que a pesar de tener una discapacidad, nada lo detiene para salir adelante trabajando como jardinero en Chimbote. Es así como se ganó la admiración de muchos internautas en TikTok, donde el video fue compartido.

Muchas personas atraviesan difíciles momentos en sus vidas, pero no se dan por vencidos y tratan de encontrar la forma de superar cada obstáculo con el mejor ánimo posible.

En el material audiovisual, de solo 48 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre de avanzada edad está sentado sobre un balde, encima del triciclo en el que llevaba sus herramientas para trabajar como jardinero, así como sus muletas, ya que no cuenta con una pierna.

Una vez subido en el vehículo, el señor podía alcanzar la parte más alta de un arbusto, al cual cortaba y daba forma con una tijera de podar. Así es como enseña a todos los seguidores de la cuenta de la plataforma china que, a pesar no contar con una de sus extremidades, no se rinde ante las adversidades.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas y en aplaudir el esfuerzo del hombre.

"No se venció a pesar de su pierna", "admiro a las personas que tienen ganas de salir adelante a pesar de todo", "este hombre gran ejemplo de superación", "nosotros con el cuerpo entero a veces sentimos no poder y ver esto me llena de vida y positivismo", "y nosotros renegamos de la vida", "no existen barreras para trabajar", "este video deben verlo los jóvenes que se quejan que no pueden no hay escusas para salir adelante", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.