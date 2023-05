"Querer es poder": Albañil invidente demostró que no hay excusas para salir adelante

10/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos cientos de videos conmovedores e historias inspiradoras que nos demuestran que con esfuerzo y dedicación todo es posible. Es así como un video publicado en Facebook conmovió a más de uno de sus seguidores al conocer el caso de Alejandro, un albañil invidente que a pesar de su discapacidad, trabaja en una construcción.

"Cuando deseas algo debes luchar"

En la publicación se ve a Alejandro, en Tlaxcala, México, cargando botes de grava y hasta un trompo de mezcla. El hombre que grabó el video aseguró que su compañero es invidente, pero su gran espíritu de lucha hace que trabaje como cualquier otra persona. Asimismo, mencionó que el albañil se guía por el tacto y el sonido para llevar los materiales.

"Es capaz de echar la graba, la arena, dependiendo de lo que necesiten, y solo se guía por el oído... la verdad es un caso extraordinario, no es muy común ver algo así, es totalmente invidente, solo se guía por el oído y el tacto. Esas son las ganas de trabajar", comentó el dueño del video compartido en redes sociales.

Además, se señaló que el hombre tiene memorizado su camino de ida y vuelta, por lo que a primera vista uno se jamás se imaginaría que sufre invidencia alguna.

¿Cómo reaccionaron las personas en redes sociales?

Como era de esperarse el video se viralizó en distintos medios de comunicación y generó cientos de comentarios de usuarios que no tardaron en aplaudir el esfuerzo que realiza a diario el albañil por salir adelante a pesar de su discapacidad. ¡Nada lo detiene! Asimismo, otras personas manifestaron que es un ejemplo de lucha para muchos jóvenes que a veces se dan por vencido, rápidamente, cuando encuentran un obstáculo en su camino.

"La neta, me tocó verlo trabajar y es muy bueno", "mi admiración a esas personas que, teniendo discapacidad, no se quedan sin apoyar a la familia", "mis respetos, es una persona que nos da muestras de que si se quiere se puede", "eso es trabajar, ganar su dinero honradamente, mis respetos, en mi caso tengo 74 años y hago el mismo trabajo me gusta trabajar en eso de colar bonito trabajo", "un verdadero ejemplo para muchas personas que ponen pretextos para trabajar", "y nosotros que lo tenemos todo en la vida, nos quejamos. Muy buen ejemplo de progreso", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en Facebook.