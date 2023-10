¡Insólito! 'Jinete delivery' asombra a transeúnte en medio de la noche: "El pedido llega porque llega"

30/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los hechos insólitos son de los contenidos más recurrentes en TikTok. Esta vez, un 'jinete delivery' causó revelación al vérsele corriendo en medio de la noche asombrando a un transeúnte.

"Impresionante delivery"

El clip viral le pertenece a la cuenta @sofv.xf y nos muestra una forma inusual de entregar un pedido, a un joven que realiza la labor de delivery.

Si se pensaba que todo se había visto, estábamos equivocados. En México, un hombre sentado a caballo llamó poderosamente la atención de una persona que se encontraba pasando por la calle en ese momento.

Si bien es cierto, la zona es urbana, puesto que las imágenes divulgadas por la plataforma china muestran tiendas y servicios abiertos al público en las esquinas, además, de casas con material noble. La pista y jardines dan cuenta de un barrio de clase media.

No obstante, todo parece indicar que esas características no fueron determinantes para lo que aconteció minutos después. Un hombre montado sobre un caballo hizo su aparición intempestivamente, con mucha rapidez y fuerza que dejó atónito al usuario que estaba grabando tal suceso. "El jinete delivery", bien pudo haber sido llamado.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video de siete segundos, no tardó en viralizarse, ya que hasta el momento cuenta con 2.2 millones de me encantas, 9 516 comentarios y 228.1 mil guardados.

Las reacciones a estos segundos 100% virales no se dejaron de hacer notar y los mejores son los siguientes: "Policía: Papeles del caballo por favor", "así eran las entregas en muy muy lejano", "al menos no gasta gasolina", "cuando no tienes moto para las entregas", "O Rick entregando comida en the walking dead", "eso sí es un caballo veloz", "cada quien entrega los pedidos como quiere", "ahí llega licuada la comida", "no sé que lleva ahí, pero está revuelto o roto", "cuando no hay gasolina tenemos el respaldo", "una cajita medieval feliz, por favor", "por qué mi pizza parece lasagna", "cómo va a llegar el refresco", "el cliente es primero, pero el pedido tarde, jamás", "hay que sacar los caballos mejor mucho tráfico", "cuando no hay gasolina y tienes que llevarlo como sea", "eso sí que es dedicación al 100", "el R**** del llano".

De esta manera, un 'jinete delivery' se hizo tendencia en la plataforma china al vérsele correr en medio de la noche. Los cibernautas no tardaron en hacer viral este acontecimiento inusual.