¡Los mejores amigos! 'Cuto' Guadalupe y 'Conejo' Rebosio se demuestran todo su cariño con tierno 'piquito'

¡Imperdible! Dos de los exfutbolistas más recordados del balompié nacional han protagonizado una escena que se está volviéndose viral rápidamente. Y es que Luis 'Cuto' Guadalupe y Miguel 'Conejo' Rebosio han sorprendido demostrándose todo su cariño con un tierno beso.

Los hechos habrían tenido lugar en las instalaciones del bar de otro exjugador del fútbol peruano, 'Puchungo' Yáñez, donde se habría venido realizando el cumpleaños del ex Sporting Cristal quien, no dudó en dar un 'piquito' a su buen amigo y ex Universitario de Deportes.

Así fue el inesperado beso

El video está circulando rápidamente en plataformas como Twitter y Tiktok luego de que uno de los asistentes de esta pequeña reunión captara los precisos instantes en lo que Luis 'Cuto' Guadalupe y Miguel 'Conejo' Rebosio se dieron un amical beso.

Gracias a dichas imágenes, se logra observar que, momentos antes, el ex Universitario de Deportes dio un par de palabras en honor a su amigo, desatando las risas del ex Sporting Cristal y todos los asistentes.

Tras ello, tendría lugar el popular 'pico'. Y es que, al terminar de hablar, el también conductor de Youtube decide ceder el micrófono y, en ese instante, ambos se sostienen la mirada, se acercan poco a poco y, finalmente, juntan sus labios.

La reacción de los usuarios

Cabe decir que este inesperado beso entre Luis 'Cuto' Guadalupe y Miguel 'Conejo' Rebosio no ha pasado por desapercibido y está causando impacto en internet. De hecho, solo en Tiktok tiene más de 50 mil reproducciones, 2 mil likes y mil compartidos.

Además, también tiene más de 100 comentarios, donde los usuarios no han podido evitar reaccionar y dejar sus mejores impresiones sobre este momento. Así, una parte de ello es que este gesto es muestra de la gran amistad entre ambos exfutbolistas.

En el fútbol peruano

Como se recuerda, Luis 'Cuto' Guadalupe es un recordado exjugador del balompié nacional. Entre su larga trayectoria, el también empresario pasó por clubes como Universitario de Deportes, León de Huánuco y Juan Aurich. Además, también se ganó el cariño del público peruano con su mítica frase "La fe es lo más lindo de la vida".

Por su parte, Miguel 'Conejo' Rebosio tuvo un paso por Sporting Cristal y una aventara en Europa en Almería. Asimismo, participó de un reconocido reality de baile, como también del recordado programa de competencia Combate, donde vistió los colores del entonces llamado equipo rojo.