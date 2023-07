Leslie Shaw deja al descubierto su belleza al natural y arremete contra Cuto: "No necesito su aprobación"

19/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante Leslie Shaw no se quedó callada frente a las críticas y burlas del exfutbolista Cuto Guadalupe sobre su aspecto físico sin maquillaje. En un acto de valentía, se presentó en pleno programa de "América Hoy" con la cara lavada para demostrar que es hermosa de todas formas y aprovechó para encarar nuevamente a Cuto Guadalupe.

Leslie Shaw responde a Cuto Guadalupe

En la última edición del programa "América Hoy", Leslie Shaw se presentó para deleitar a todos con su último 'single'. También aprovechó en responder a Cuto Guadalupe, y lo hizo sin ninguna gota de maquillaje.

"Yo no me puedo poner pestañitas tan temprano porque me pica el ojo, me he bañado, ni siquiera me he secado el cabello, me he puesto un brillo, yo soy hermosa sin maquillaje", expresó la cantante.

"Aparte no necesito la aprobación ni de Cuto ni de nadie, yo siempre he venido sin maquillaje, cuido mucho mi piel. Me parece de mal gusto, no tiene sentido", añadió.

Exige las disculpas de Cuto

Leslie Shaw también dejó en claro que quien debería pedir disculpas es el propio Cuto Guadalupe, ya que nadie tiene derecho a hablar sobre su aspecto físico sin su consentimiento.

"Se ponen a bromear feo, ya se pasan un poco de la raya, yo no le he dado ninguna confianza, ni a él ni a la Carlota para bromearse con mi aspecto físico. Yo no tengo ninguna amistad en la televisión, no le he dado confianza a nadie, vengo a trabajar por el dinero", enfatizó.

El enfrentamiento entre Leslie Shaw y Cuto Guadalupe se ha intensificado después de que la cantante se burlara de la infidelidad que cometió la esposa del exfutbolista.

Cuto Guadalupe respondió en el programa "La Fe de Cuto" , exigiendo disculpas a Leslie Shaw por involucrar a su esposa, Charlene Castro, en una polémica.

"Se ha picado y ha sacado su más bajo instinto. En primer lugar, burlarse de la situación ajena, de ahí, no he recibido ninguna respuesta de su representante", declaró Cuto Guadalupe.

"No me he sentido ofendido, sabes qué, me da pena, sabes por qué, en vez de uno transmitir cosas positivas en la sociedad, son parte de cochinadas o situaciones que normalmente expresarte mal de otro ser humano, aparte sin motivo alguno", añadió.

El enfrentamiento entre ambas personalidades continúa generando controversia y opiniones divididas en redes sociales, mientras Leslie Shaw defiende su derecho a expresarse y Cuto Guadalupe exige disculpas por las burlas hacia su esposa. La polémica parece lejos de llegar a su fin.