"Mi corazón siempre estará contigo": Perrito viejito recibe una conmovedora despedida junto al mar

En redes sociales encontramos los casos más desgarradores y conmovedores, como el compartido en TikTok, donde una familia tuvo que decirle adiós a su perrito beagle, por su avanzada edad, y prefirieron hacerlo frente al mar.

Muchas personas no logran superar la pérdida de sus mascotas, por tantos años compartidos, llenos de aventuras y buenos momentos juntos, y tratan de que el último día de sus vidas no sea tan dolorosa.

En el material audiovisual, de solo 40 segundos de duración, compartido por la cuenta de una joven identificada como Amy Mastro, se ve el preciso momento en que ella, junto a su esposo e hijo, se encuentran en la orilla de una playa y llevan consigo, en una especie de carrito, a su querido perrito llamado Walter.

Según los detalles, la familia decidió dar una despedida digna a su fiel compañero, quien ya no podía sostenerse en pie por su edad, y escogieron el mar para que pueda oír el sonido de las olas y ver un hermoso paisaje mientras disfrutaba de sus papas preferidas.

La joven expresó el doloroso momento que debían atravesar tras despedir a quien les dio tantas alegrías en sus vidas por sus pequeñas travesuras y escribió en su red social: "es momento de cruzar el puente arcoíris".

En la escena se ve que le tienden una manta sobre la arena, mientras sus dueños lo acompañan y tratan de darle la mejor atención, mientras sea posible.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas con la escena y recordar las despedidas que también tuvieron con sus mascotas.

"El día que murió mi perro de la infancia 'Rocco', solo lo sentí, esa noche lo abracé y lloré mucho", "¿por qué no son eternos?", "nunca me voy a perdonar, no haberle podido dar una despedida así a mi viejito", "los animales son los más fieles que existe y nos deja un dolor que nunca se va", "llorando como una magdalena me encuentro ahora mismo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.