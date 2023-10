Niño enternece a todos tras jugar con su burrito en Arequipa: "Su compañero de aventuras"

En redes sociales encontramos los casos más enternecedores y conmovedores, como el compartido en la plataforma asiática de TikTok, por la cuenta de @kjantu_peru, donde un pequeño niño jugaba con su burrito en Arequipa, robándose las miradas y corazones de todos los internautas.

Muchas personas no dudan en recordar sus mejores aventuras e historias vividas durante su niñez, ya que compartieron junto a sus mejores amigos y seres más queridos las mejores épocas de sus vidas.

En el material audiovisual, de solo 23 segundo de duración, se ve el preciso momento en que un joven se encuentra de visita en Pampamarca, provincia de La Unión, en Arequipa, y decide recorrer los más bellos campos que posee el departamento, llegando a conocer la historia de un pequeño niño y quedar asombrado por la forma en que juega con su animalito, un burro.

El niño, que vestía una chompita azul y una gorrita, corre por el campo hasta llegar hasta el burrito y con gran delicadeza y mucho cariño hacia este animalito, se sube sobre su lomo y levanta sus dos brazos como señal de victoria, demostrando gran complicidad entre ambos.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al pequeño porque, sin saberlo, estaba viviendo la mejor etapa de su vida y obteniendo bonitos recuerdos que atesorará por siempre.

"Hermoso niño, hermosa infancia, me hace recordar, preferíamos jugar con palitos, tierra o con pasto porque no había para los juguetes", "aún quiero volver a mi infancia dónde era tan feliz con mis abuelos", "me hace recordar mi infancia", "la infancia de muchos que pasamos la vida sufriendo", "me hace recordar a mi niñez, es donde uno empieza a soñar, y poco a poco en cumplírlos", "una gran complicidad entre ambos", "momentos únicos de vivir en el campo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.