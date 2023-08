"No importa el rival": Joven gana bouquet, pero su sobrina la agarra de las mechas

17/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales muchos aprovechan en compartir retos virales, bailes, recetas y secretos sorprendentes e insólitos, como el compartido por la cuenta de @solecabreraa2, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde una joven fue atacada por su propia sobrina cuando intentaba atrapar el ramo de la novia.

Niña jala el cabello de su tía

En el material audiovisual, de 17 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un grupo de mujeres de distintas edades, incluida una pequeña niña, esperan ansiosas el momento en que la novia de la fiesta lance el bouquet.

La novia con su hermoso vestido blanco se coloca de espaldas y realizan el conteo respectivo para que todas sus amigas y familiares se preparen para lograr atrapar el ramo. Es así como una joven lograr agarrarlo, pero no esperaba que su propia sobrina intentara arrebatárselo de la peor manera: ¡le jaló el cabello!

Todo por un bouquet

Lejos de felicitar a su tía, la menor empezó a perseguirla y forcejear con ella para quedarse con el ramo dejando atónitos a todos los invitados de la fiesta.

"Es mío, es mío", se escucha decir a la pequeña mientras sostenía el cabello de su tía y no mostraba gesto de soltarlo. "Casi me linchan, pero agarré el ramo", fue la breve descripción del clip, que ha logrado miles de interacciones en la plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar la actitud de la niña y en preguntarse dónde estaban sus padres para corregirla.

"Cuando me case y vea niños voy a echar a los invitados que los trajeron", "y la madre de la niña por eso ya no quieren niños en las bodas", "la niña con todo", "qué bueno que no se lo dio... esa niña ni debería estar allí", "pero a la niña no le enseñaron a respetar que no es no", "qué fuerza de voluntad, yo sí le hubiera soltado una cachetada", "y se ofenden cuado la invitación dice no niños", "y la niña qué hace ahí", "y después preguntan por qué no quieren niños en las bodas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Es así, como el clip causó gran revuelo en redes sociales y fue compartido en plataformas como Facebook y Twitter, donde algunos usuarios señalaron que ellos no hubieran tenido tanta paciencia con la pequeña, al ver cómo jalaba del cabello a su tía por no aceptar un "No" como respuesta al atrapar el ramo de novia.