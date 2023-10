¡Qué susto! Bomberos llegan a apagar 'incendio', pero resultó ser una decoración de Halloween

16/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender al ver cómo un equipo de bomberos vivió un insólito momento al responder la llamada de un incendio en una casa, pero se sorprendieron de que se trataba de una decoración de Halloween.

Durante Halloween muchas personas buscan la forma de que sus hogares sobresalgan de las demás, por lo cual no escatiman en realizar el gasto necesario para su decoración y así robarse las miradas de todos sus vecinos.

Vecinos alertaron del "incendio"

En el material audiovisual, de solo 10 segundos de duración, se ve el preciso momento en que los residentes de la zona de Glens Falls en Nueva York reportaron una alarma de incendio, cuando, en una aparente escena de emergencia, llamas y humo parecían surgir de varias de las ventanas de una de las viviendas.

Cuando el equipo llegó para auxiliar a los heridos que podía dejar el siniestro, se percataron de que todo se trataba de una simple decoración elaborada para celebrar dicha festividad, donde los más pequeños disfrutan en salir a pedir caramelos y los grandes, en hacer uso de su creatividad.

"Los bomberos acudieron y en lugar de una catástrofe se encontraron una exhibición de Halloween", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 4 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la peculiar escena y pidieron que no exageren con las decoraciones porque mantienen preocupados a todos y ponen en riesgo la seguridad pública.

Viral en TikTok

"Y la mejor decoración de Halloween es para...", "la peor época para el cuerpo de emergencias", "que alguien me diga cómo hacer ese fuego falso, es para un deber", "pero tiene que pagar una multa", "el premio de mejor decoración Halloween", "pobre los bomberos, un viaje en vano, cuando quizás había otra emergencia", "faltó el humo", "al menos pongan un letrerito: no llame a los bomberos, por favor", "me la creí", "jajajaa, necesito los tips para mi casa", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un equipo de bomberos vivió un susto tremendo al creer que una casa se estaba incendiando, pero realmente era la decoración de Halloween.