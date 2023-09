¿Su salvación? Modelo chilena pide a Ricardo Gareca como DT de su selección de fútbol

11/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

A través de su cuenta de X (antes llamada Twitter), la modelo chilena, Daniella Chávez, no dudó en pedir a todos sus seguidores que se unan a su petición de que Ricardo Gareca se convierta en el nuevo DT de la selección de su país, en reemplazo de Eduardo Berizzo.

Exige ver a Gareca como DT

Por medio de un tuit, la modelo de OnlyFans, se mostró indignada por los resultados que obtuvo la selección de fútbol de Chile en el último partido de las Eliminatorias 2026 ante Uruguay, donde perdieron 3-1, en la primera fecha, y por ello, aprovechó su popularidad para hacer el pedido de ver al 'Tigre' comandando a sus seleccionados.

Para hacer que todos la sigan, la modelo chilena no dudó en dejar una promesa en caso vea que su pedido se hace realidad: "Propongo a Gareca para la selección de Chile. (...) Y si no nos clasifica al Mundial dejo todo mi contenido de Only Fans liberado al 100 %", escribió en X.

Luego, días posteriores a dicha publicación, la joven chilena aprovechó en dejar algunas encuestas para conocer las reacciones de sus seguidores y ver quién más opinaba como ella, logrando obtener el 69,5% de aprobación, dejando entrever que muchos de sus compatriotas esperaban ver a Gareca llevándolos a la Copa Mundial.

Modelo chilena pide ver a Ricardo Gareca como DT de su selección.

¿Qué dijeron los internautas?

Como era de esperarse, la publicación se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas chilenas que señalaban estar a favor de ver a Gareca dirigiendo su selección, mientras que otros internautas e hinchas de otras nacionalidades expresaron que también les gustaría verlo como DT de sus equipos por sus buenas estrategias.

"Totalmente de acuerdo, con este DT no vamos ni a Tacna", "ni trayendo al 'Pep Guardiola' clasifican", "Gareca no vendrá, esa es la realidad", "Chile no va a clasificar al Mundial hasta que se ponga orden en la ANFP", "hace rato que debieron haber ido a buscar a Gareca, pero la ANFP está quebrada, no hay plata", "en Perú también esperamos que regrese, tenían buena química", "en Perú lo extrañamos", "como siempre Chile queriendo quitar algo a Perú", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en redes sociales.

De esta manera, la publicación en X causó gran revuelo en las redes sociales al conocer el pedido que realizó una joven modelo de Only Fans para que Ricardo Gareca se convierta en el DT de la selección de fútbol de Chile, ante la reciente derrota de su equipo ante Uruguay en las Eliminatorias 2026.