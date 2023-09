(VIDEO) ¿Quién es el más viral del Perú? Jóvenes sorprenden al destacar a diferentes creadores de contenidos

28/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Ser un influencer en el Perú no es una tarea fácil ya que continuamente tienen que estar reinventándose para ofrecer buen contenido a sus seguidores. En esta ocasión, un tiktoker salió a las calles a consultar a unos jóvenes qué personaje es considerado el más viral del país.

"¿Nominados?"

El corto titulado: "¿Quién es el más viral de Perú?" le pertenece a la cuenta @diealis y nos muestra 'la encuesta al paso' de un joven a otros, de su misma edad, sobre quién creen que pueda ser una figura con mayor difusión en el suelo peruano. Sus respuestas fueron de las más insólitas.

Cabe destacar que para ser una figura pública, en la actualidad, no hay necesidad de aparecer en la televisión o cualquier otro medio tradicional. Las redes sociales han sido un nicho importante para el desarrollo de contenido libre y variado que muy bien lo supieron aprovechar personas que pueden demostrar alguna habilidad o talento que quieran demostrar a los demás.

¡No hay necesidad de ser famoso, solo talento! Se podría decir en estos tiempos. Todo es relativo en cuanto a creación y difusión de contenido. Una de las primeras formas de distribuir esto fue mediante los canales de YouTube, siendo quizá uno de los más reconocidos Andysane, quien con sus preguntas de la vida cotidiana supo atrapar a sus seguidores, no solo tan jóvenes.

Sin embargo, el auge del TikTok ha acercado aún más la posibilidad de protagonismo de prospectos de 'influencers' y el boom es innegable y arrollador.

Una simple mueca, juego de cámara, baile, tips de todo tipo, etc., ya es contenido listo para compartir y viralizar. Y ese fue el caso, de la consulta presentada por un muchacho, que con micrófono en mano se dispuso a preguntar: ¿quién es el más viral en el Perú?

Una chica respondió que para ella 'Josi' es el más viral porque lo ha visto en el programa 'El Gran Chef: Famosos", una persona que tiene gran alcance a través de 'la pantalla chica' y sus redes sociales.

Otros jóvenes apuntaron que el tiktoker King León por su destreza en 'el baile'; también 'Cristo Rata'. Por otro lado, señalaron a Cañita por su forma de danzar y 'el cómo sabe llegar a las mujeres'.

Entre las opiniones también figuran a 'Andysane' y a Bolaños por su icónica frase: ¡Qué abuso! En otra línea, unas extranjeras dijeron que Cañita por su "dancing".

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video no tardó en viralizarse y generar debate en la plataforma china. Hasta el momento cuenta con 25.6 mil me encantas, 1 354 comentarios y 1 167 guardados.

Las reacciones al clip no dejaron de destacar lo bien que labora 'Cañita': "Cañita bailando", "no me vacila pero el Cañita de lejos sus lives pasan los 10k", "Mi lord Cañita", "Cañita es mi pastor", "Cañita nuestro lord".

De esta manera, muchos jóvenes dieron como respuesta que 'Cañita' es considerado el chico más viral del Perú por su destreza en el 'dancing' y su trato con las féminas.