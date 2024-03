8 de cada 10 peruanos desconfían del Poder Judicial y Fiscalía, y creen que son responsables de delincuentes liberados

13/03/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La última encuesta de Datum reveló que 8 de cada 10 peruanos desconfían del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, y creen que estas instituciones son responsables de la liberación de delincuentes. La principal razón de la desconfianza ciudadana es la corrupción y la demora en sentencias e investigaciones.

El reciente estudio de la encuestadora internacional señala que el 85% de las personas no confía en el Poder Judicial, mientras el 73% desconfía de la Fiscalía. Similar respaldo lo tiene la Corte Suprema pues el 85% de los peruanos desconfían de esta debido a que aseguran que es una entidad corrupta porque sus integrantes "reciben coimas".

Desconfianza en administración de justicia

La población sostiene que su desconfianza en el máximo tribunal también se basa en dos factores: consideran que se benefician a los delincuentes (10%) y demoras en emitir sentencia (8%). Del grupo de personas que no confían en el Ministerio Público, el 63% de ellos manifestó que esto se debe a que es una "institución corrupta" y que recibe sobornos.

Sin embargo, estos no son los únicos motivos por los que no creerían en la Fiscalía de la Nación. Según arrojó la encuesta de Datum, el 10% de las personas no brinda su confianza a esta institución al considerar que demora mucho en las investigaciones (10%), sus integrantes buscan su beneficio propio (8%). se juntan con políticos para tener poder (6%), falta de imparcialidad (6%), falta de profesionalismo o ética (2%).

El estudio señaló que el 34% de los ciudadanos acusa los jueces como los principales responsables de que los delincuentes sean liberados. En menor número (32%), las personas también acusan a los fiscales y a la Policía Nacional (13%) del mismo hecho. En tanto, un 57% sostiene que la Corte Suprema de Justicia no estaría ayudando a mantener la paz social ni el desarrollo nacional.

Opinión de expertos

Al respecto, el analista político Enrique Castillo indicó que el Poder Judicial y el Ministerio Público "nunca han gozado" de un considerable apoyo por parte de la ciudadanía. Por ello, no resulta de gran sorpresa el alto rechazo que han recibido.

"Un equipo de fiscales tuvo gran popularidad por haber llevado a la cárcel a Ollanta Humala y a Keiko Fujimori, personas que se consideraban intocables. Entonces, las cifras de rechazo al Ministerio Público se han elevado bastante", manifestó.

De esta manera, Datum señaló que 8 de cada 10 peruanos desconfían del Poder Judicial y de la Fiscalía. Además de acusarlos de ser los responsables de delincuentes liberados.