¿A punto de dar un examen de admisión?: Conoce cómo calmar la ansiedad y lograr tu ansiado ingreso

28/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los exámenes de admisión generan múltiples preocupaciones a muchos jóvenes que ostentan una vacante de ingreso a la universidad de su preferencia, debido a ello los periodos de ansiedad se hacen más latentes y pueden perturbar, de alguna forma, el desempeño del postulante en el momento de rendir su prueba académica. Si quieres saber cómo contrarrestar estas situaciones, sigue leyendo.

"La ansiedad es una respuesta natural del ser humano que se relaciona con la anticipación a hechos", menciona, Roxana Enrico, la jefa de la carrera de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

En ese contexto, agregó que rendir un examen de admisión "es el punto de quiebre con la experiencia previa que hemos tenido", la formación escolar. Debido a que se tiene que enfrentar a personas que no son los compañeros habituales del colegio. "Todo ese contexto nos genera ansiedad", apuntó la profesional en una entrevista para la agencia Andina.

A continuación te daremos a conocer qué puedes hacer para manejar tus momentos de ansiedad antes de rendir ese examen de admisión y lograr la vacante que tanto anhelas.

1. Reconoce tu ansiedad

Es el primer paso para que puedas contrarrestar este problema antes de rendir tu examen. Aunque a veces no sea tan fácil, reconocer que lo estás, te ayudará mucho a disipar esa intranquilidad que sientes por lo que vendrá después.

2. Identifica lo que podría ocasionarlo

La ansiedad puede darte antes, durante o después de un evento importante, en este caso, tu examen de admisión. Lo importante para manejar esos espacios es que identifiques qué factores te están provocando la ansiedad.

Puedes hacerte algunas preguntas como estas: ¿a qué le temo? ¿al examen o a mis capacidades? ¿A que otras personas sean mejores que yo? ¿Siento que no estudié lo suficiente? ¿Tengo miedo de decepcionar a alguien?

3. Expresa tus emociones

Es importante no quedarte callado. Una vez que hayas identificado las causas de tu ansiedad es necesario que lo exteriorices o converses con tus padres, apoderados o amigos de lo que sentiste en ese momento.

Incluso, puedes buscar experiencias de otras personas que hayan pasado lo mismo que tú antes de dar "ese examen de admisión" y cómo manejaron su etapa de ansiedad.

4. Confía en tus capacidades

No hay nadie que pueda confiar en ti, que tú mismo. Si eres negativo y vas con una mentalidad de fracaso antes de dar tu examen de admisión, de por si, tu nivel de ansiedad irá en aumento.

Es importante que tengas confianza en tus capacidades y mantenerte positivo siempre antes, durante o después de haber rendido el examen de admisión.

Si el resultado no es lo que esperabas, pues no te desanimes. Otras oportunidades vendrán, y más experimentado estás no solo en lo académico, sino en el manejo de tus propias emociones.