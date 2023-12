Alberto Fujimori salió de prisión: ¿Cuáles son los riesgos que conlleva la liberación del expresidente?

07/12/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista, Benji Espinoza, se pronunció tras la excarcelación del expresidente de la República, Alberto Fujimori, y explicó cuales podrían ser los riesgos que dicha medida conllevaría para el Perú.

Un sujeto de derecho internacional

Durante el programa Exitosa Te Escucha con Katyusca Torres Aybar, el mencionado especialista indicó que, si vemos al país como un sujeto de derecho internacional, este quedaría desacreditado con el indulto otorgado al exjefe de Estado.

Y es que, según explicó el abogado penalista, ello se debería a que el Perú estaría incumpliendo su compromiso y, ahora, pasaría a ser "mal visto" en el exterior.

"Cuando yo firmo un contrato, me comprometo a algo. Si no lo cumplo, dejo de ser un sujeto de crédito, paso a estar en rojo, a tener deuda, a mirarme mal. Eso va a pasar con Perú, que como un sujeto de derecho internacional, va a ser mal visto, está manchado, está desacreditado", declaró en nuestro medio.

Una caja de Pandora

En esa misma línea, Benji Espinoza se refirió a la posibilidad de que Alberto Fujimori pueda volver a la cárcel y señaló que hay un escenario donde la Corte IDH ordenaría que no se ejecute la decisión del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, indicó que tras la liberación del expresidente, ahora ya no habría certeza de que Perú acate dicha medida. Incluso, no habría garantía de que no volviera a ocurrir un indulto de este tipo.

"Hay el escenario donde la Corte en plena acoja las medidas provisionales de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, le ordene al Estado que no implemente la decisión del TC. La pregunta es: ¿El Estado seguirá desacatando la decisión de la Corte? Si hoy es el caso Fujimori, mañana qué otro caso es. Se está abriendo una caja de Pandora", insistió.

En libertad

Como se recuerda, la advertencia del abogado penalista Benji Espinoza tienen lugar tras la liberación de Alberto Fujimori, quien abandonó el penal de Barbadillo en la tarde deste miércoles tras la resolución del TC.

En compañía de sus hijos, Keiko y Kenji, y una gran cantidad de simpatizantes en los exteriores de la cárcel, el exmandatario fue puesto en libertad para trasladarse a la vivienda de la lideresa de Fuerza Popular.

Allí, pasó su primera noche fuera del penal tras 14 años. Incluso, la excandidata presidencial informó públicamente que Alberto Fujimori había descansado con una de sus dos hijas.