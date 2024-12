¡Atención! Conoce AQUÍ cómo ver tu recibo de luz y número de suministro para pagarlo sin salir de casa

13/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás cansado de ir a pagar tu recibo de luz de manera presencial, es importante que sepas que ello no es necesario, puesto que también puedes hacerlo de manera virtual tan solo con tu número de suministro. Es así que, en la siguiente nota, te brindaremos todos los detalles para que puedas efectuar el abono mensual de este importante servicio desde la comodidad de tu hogar.

Paga tu recibo de luz sin salir de casa

En distintos puntos de nuestro país, la entrega de recibos físicos de luz sigue siendo una forma usual de estar al tanto del consumo total del servicio eléctrico en el mes.

Sin embargo, con la llegada de nuevas tecnologías, este procedimiento ha ido transformándose hasta llegar al punto de permitirle a los usuarios realizarlo de manera virtual a través de sus teléfonos celulares, tabletas, computadoras y más, siendo, lo mejor de todo ello, que no requiere que uno salga de casa para efectuarlo.

Es por eso que si en algún momento no has logrado recibir tu recibo de luz en físico o se te ha extraviado, no debes entrar en pánico pues, en el desarrollo de esta nota, te explicaremos cómo ver tu deuda respecto a este servicio, además de como pagarlo, según tu empresa distribuidora de electricidad.

En cuanto a Luz del Sur, esta empresa ofrece a sus usuarios la posibilidad de consultar su deuda actual, revisar información esencial sobre los consumos anteriores de electricidad, además de acceder a su respectivo historial de una manera bastante rápida y efectiva mediante su innovadora plataforma digital.

Ingresa a la página web de Luz del Sur

Haz clic en la opción "Ver mi recibo", la misma que se encuentra en el menú principal.

Coloca tu número de suministro y tus datos de usuario.

Una vez allí, encontrarás tu deuda actual, historial de consumos y la opción para descargar el recibo en PDF.

Para consultar en Pluz Energía, anteriormente llamado Enel, el procedimiento también es fácil:

Accede a la página web oficial de Pluz Energía

Selecciona la opción "Consulta tu recibo"

Debes iniciar sesión con tu número de cliente y contraseña

Una vez dentro de la plataforma, podrás encontrar tu deuda actual, así como el historial de tus pagos.

Es importante que tengas en cuenta que para saber tu número de suministro o cliente, este se encuentra en la parte superior derecha de cada recibo, ya sea físico o virtual.

De esta manera, se conoció cómo pagar tu recibo de luz de manera online y sin la necesidad de abandonar tu casa y recorrer un largo trayecto para efectuarlo.