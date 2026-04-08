Elecciones 2026: Reniec confirma atención el sábado 11 y domingo 12 de abril para entrega de DNI

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, en diálogo con Exitosa, confirmó que varias de sus sedes trabajarán durante el 11 y 12 de abril, a fin de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a su DNI y participar sin inconvenientes en las Elecciones 2026.

Reniec atenderá este fin de semana por Elecciones 2026

¿Dónde recoger mi DNI para votar?, ¿habrá atención en el Reniec previo a las elecciones? Son algunas de las interrogantes que se ralizan los ciudadanos a pocos días de realizarse los comicios para elegir al nuevo presidente del Perú, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino.

Para responder a esas dudas y más, la jefa del Reniec brindó una entrevista al programa 'Hablemos Claro'. Durante el diálogo, Carmen Velarde Koechlin precisó que si bien en un inicio se informó que las principales agencias contarán con horario extendido hasta el viernes 10 de abril, con atención hasta las 7:45 p.m., también se reporta que atenderán al público durante este fin de semana.

Según indicó, la medida se aplicará para este sábado 11 y domingo 12 de abril con el objetivo principal de garantizar que los ciudadanos puedan recoger su documento nacional de identidad (DNI) y así participar sin ningún inconveniente en la jornada electoral.

¿En qué horario atenderá el Reniec el 11 y 12 de abril?

Carmen Velarde también sostuvo que estarán activas las principales agencias a nivel nacional que tengan centros de impresión para la respectiva obtención del DNI, que según precisó serían alrededor o un poco más de 700 mil documentos que faltan entregar.

"Nosotros vamos a abrir nuestras oficinas incluso el mismo 12 de abril, vamos a atender hasta cerca de las 4:00 p.m. Recordemos que los centros de votación cierran a las 5:00 p.m. El sábado 11 también vamos a trabajar hasta casi la medianoche para seguir entregando documentos de identidad", precisó en diálogo con el periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar.

¿Podrás votar con el DNI caduco en estas elecciones?

Seguidamente, la jefa del Reniec también precisó que los electores puedan acudir el 12 de abril a las mesas de sufragio con su DNI vencido, ya sea azul o electrónico (solo para estas Elecciones 2026). Como se recuerda, la medida es respaldada por la resolución jefatural N° 000030-2026/JNAC/RENIEC que dispuso la prórroga de la vigencia de los documentos de identidad.

Finalmente, la jefa nacional del Reniec, precisó en Exitosa, que con la finalidad de atender "lo más pronto" a la ciudadanía, sus sedes con centros de impresión brindarán sus servicios el sábado 11 y domingo 12 de abril para la entrega del DNI y no tengan inconvenientes para votar en las Elecciones 2026.