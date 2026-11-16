16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras llevarse a cabo la multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea de Las Palmas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la repartura de todas las estaciones del Metropolitano, a fin de garantizar el traslado de los asistentes a sus respectivos destinos.

A través de sus plataformas oficiales, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) comunicó también, el reinicio de las operaciones del servicio de los alimentadores en toda la capital.

🚨 #ATUinforma | Todas las estaciones del Metropolitano ya se encuentran abiertas. ✅ Se ha restablecido la atención en todas las estaciones. ⚠️ Importante: Los buses de la ruta C que salen de Matellini van directamente a la estación Central, sin realizar paradas intermedias. https://t.co/I2idiBdKyK November 16, 2026

(Noticia en desarrollo...)