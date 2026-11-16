Para tener en cuenta
16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/11/2026
Tras llevarse a cabo la multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea de Las Palmas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la repartura de todas las estaciones del Metropolitano, a fin de garantizar el traslado de los asistentes a sus respectivos destinos.
A través de sus plataformas oficiales, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) comunicó también, el reinicio de las operaciones del servicio de los alimentadores en toda la capital.
(Noticia en desarrollo...)