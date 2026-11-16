16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Antes de que el avión levantara vuelo rumbo a Roma, León XIV dejó al Perú una última imagen hecha de palabras. En una publicación difundida en su cuenta oficial de X, el pontífice agradeció la herencia cristiana sembrada por Santo Toribio de Mogrovejo, cuya labor recorrió territorios, aprendió lenguas y dejó raíces que cuatro siglos después encontró vivas durante su viaje.

"Trescientos años después de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima, damos las gracias, como peruanos, por el don de la fe cristiana que su testimonio apostólico ha enraizado profundamente en nuestro pueblo", expresó el mensaje.

Una homilía frente a miles

La reflexión correspondió a un fragmento de la homilía pronunciada durante la multitudinaria misa celebrada este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. Allí, León XIV agradeció la hospitalidad recibida y aseguró que llevará siempre consigo al país: "El pueblo peruano también es mi pueblo".

Trescientos años después de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo, segundo Arzobispo de Lima, damos las gracias, como peruanos, por el don de la fe cristiana que su testimonio apostólico ha enraizado profundamente en nuestro pueblo. #ViajeApostólico #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 16, 2026

La ceremonia cerró una visita apostólica que recorrió Lima, Callao, Lambayeque, Cusco y Ucayali. Después de la celebración, el pontífice fue despedido por las autoridades de los 3 poderes del Estado en el Grupo Aéreo N.° 8 y partió hacia Roma cerca de las 2:00 p.m.

Santo Toribio: el pastor que atravesó el Perú a pie

Toribio Alfonso de Mogrovejo nació en Mayorga, España, en 1538. Era jurista y todavía no había sido ordenado sacerdote cuando fue elegido arzobispo. Llegó al Perú en 1581 y se convirtió en el segundo arzobispo de Lima.

Durante cerca de 25 años recorrió extensos territorios del Virreinato para visitar comunidades indígenas. Impulsó la enseñanza religiosa en quechua y aimara, denunció abusos y promovió hospitales destinados a la población originaria. También participó en el Tercer Concilio Limense, decisivo para la organización eclesiástica sudamericana.

Una influencia personal para León XIV

El vínculo del pontífice con el santo trasciende la admiración histórica. Antes de iniciar su ministerio como obispo de Chiclayo, pasó una noche en oración y pidió la intercesión de Santo Toribio para convertirse en un buen pastor. Años después regresó a Zaña, lugar donde el arzobispo falleció en 1606, y rezó ante su antigua tumba.

En su despedida, León XIV encontró en aquella figura la explicación de la fe multitudinaria que lo recibió en cada región: una semilla antigua, cultivada de pueblo en pueblo, que todavía atraviesa el Perú.