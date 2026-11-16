16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La partida del papa León XIV del Perú estuvo acompañada de un balance de las principales autoridades del Gobierno, quienes destacaron la participación de miles de ciudadanos durante sus actividades en el país. Carlos Espá y Luis Galarreta resaltaron el orden y los mensajes que dejó el pontífice.

Carlos Espá destaca el comportamiento de los peruanos durante la visita papal

Desde los exteriores del Grupo Aéreo N° 8 del Callao, el canciller Carlos Espá destacó la participación de los ciudadanos durante la visita del papa León XIV. En entrevista con Exitosa, el funcionario resaltó las jornadas realizadas en Cusco, Pucallpa e Iquitos y la organización de las actividades.

Espá consideró que los peruanos dieron un ejemplo al mundo al demostrar que pueden conseguir grandes objetivos cuando trabajan unidos. También resaltó la asistencia multitudinaria que acompañó al pontífice durante sus recorridos y encuentros en las diferentes regiones que visitó durante su estadía.

"Los peruanos hemos dado un ejemplo al mundo de cómo cuando nos unimos podemos hacer las cosas más grandes y extraordinarias", señaló.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, destacó que tras la llegada del papa León XIV al país, los peruanos han dado un ejemplo al mundo de que unidos pueden hacer cosas "extraordinarias". Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que el sumo pontífice ha dejado mensajes de unión y de lo que hay que hacer. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j Lee también Santo Toribio de Mogrovejo: la historia del religioso que inspiró al papa León XIV November 16, 2026

El canciller también destacó que las actividades se desarrollaron con normalidad, pese a la gran cantidad de personas que acudieron para ver al sumo pontífice. Según indicó, los desplazamientos y encuentros se realizaron de manera ordenada y sin incidentes que lamentar durante estas jornadas.

Luis Galarreta resalta los mensajes de unión y solidaridad del papa León XIV

Por su parte, el premier Luis Galarreta manifestó su emoción por la partida del pontífice y destacó el vínculo que los peruanos desarrollaron durante los cuatro días de actividades. Asimismo, señaló que su visita dejó mensajes relacionados con la unión y la solidaridad.

El jefe del gabinete ministerial mencionó que el papa León XIV habló sobre la importancia de atender a los más pobres, ejercer correctamente los cargos públicos y promover cambios. También destacó que sus mensajes estuvieron dirigidos a todos los ciudadanos y autoridades del país.

🔴🔵 🇵🇪 ¡¡¡Gracias, papa León XIV!!! Su histórica visita por el Perú culminó tras seis días de recorrido por diversos puntos del país. Ahora, se dirige hacia Roma dejando memorables recuerdos y una despedida ante miles de personas que presenciaron su regreso al territorio... pic.twitter.com/US2NH6NbLx — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

"Estos cuatro días es como si lo hubiéramos tenido todo el año completo, ¿no? Los peruanos nos hemos compenetrado con nuestro papa", sostuvo.

El jefe del gabinete ministerial agregó que el mensaje del pontífice estuvo relacionado con la responsabilidad de las autoridades y la atención a los sectores vulnerables. Sus declaraciones se produjeron durante la despedida oficial, tras las actividades que el papa León XIV cumplió en territorio peruano.

De esta manera, Carlos Espá y Luis Galarreta destacaron la unidad de los peruanos, el orden durante la visita y los mensajes del papa León XIV sobre solidaridad, bien común y responsabilidad pública, tras la partida del sumo pontífice rumbo a su siguiente destino.