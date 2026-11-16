Papa León se despide del Perú: "Me llevo el testimonio de la fe y devoción que siempre admiré en ustedes"

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV se despidió del Perú luego de seis días de visita apostólica y una misa que congregó a más de un millón de personas en la Base Aérea Las Palmas. Antes de que su avión partiera, en sus canales oficiales dejó un mensaje de despedida en el que señala que se lleva el testimonio de fe de los peruanos por Cristo.

Reconoce la devoción de los peruanos

A través de su cuenta de X, el sumo pontífice compartió una publicación para todos sus compatriotas. Agradeció a Dios por el tiempo compartido y a quienes hicieron posible cada actividad. Remarcó que la devoción que hay en el Perú por el catolicismo es lo que se llevará consigo.

"No tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por estos días vividos en comunión. Agradezco a todas las personas y comunidades que hicieron posible este viaje apostólico. He venido a anunciarles a Cristo, y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes", indica en sus primeras líneas.

No tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por estos días vividos en comunión. Agradezco a todas las personas y comunidades que hicieron posible este #ViajeApostólico. He venido a anunciarles a Cristo, y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes. Renovados por la alegría de nuestro encuentro, sigamos orando, juntos en la distancia, a Jesús, nuestro Camino, Verdad y Vida. ¡Que Dios te bendiga, mi Perú! — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 16, 2026

Señaló que este encuentro que tuvo por seis regiones, ofreciendo misas multitudinarias y reencuentros, sobre todo en su querida Chiclayo, permitirá seguir unidos en Cristo, pese a la lejanía. Finaliza su misiva virtual con una arenga y bendición para todo el país.

"Renovados por la alegría de nuestro encuentro, sigamos orando, juntos en la distancia, a Jesús, nuestro Camino, Verdad y Vida. ¡Que Dios te bendiga, mi Perú!", culminó su publicación el papa León XIV.

Visita histórica del papa León XIV

Del 11 al 16 de noviembre el vicario de Cristo regresó al Perú, en su primer viaje apostólico desde que fue designado como cabeza de la Iglesia Católica en la Tierra. Desde el momento que llegó la devoción y alegría por su visita se evidenció con la masa humana que lo escoltó en su recorrido hacia la Plaza de Armas de Lima.

Participó de un encuentro en el Estadio Nacional, luego regresó a Chiclayo, donde fue obispo durante ocho años, visitó Cajamarca, luego cerró su periplo por el interior en Cusco y Cajamarca. Por último, este lunes ofició una misa que congregó a más de un millón de fieles para cerrar con broche de oro sus actividades.

Culminó la visita apostólica del papa León XIV al Perú y el sumo pontífice ya está rumbo a Roma, para volver al Vaticano. Antes de hacerlo, a través de sus redes sociales compartió un mensaje para todo el Perú, reconociendo su fe y devoción, que llevará consigo.