Corte de LUZ el 17 de noviembre en distritos de Lima y Callao: ¿qué zonas se verán afectadas?

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú anuncia que habrá corte de luz este martes 17 de noviembre. Conoce en qué distritos de Lima y el Callao será la interrupción temporal del servicio eléctrico y en qué horarios se efectuará la medida. ¿Tu zona está en la lista?

¿Por qué habrá corte de luz en distritos de Lima y Callao?

A través de su página oficial, Pluz Perú compartió un comunicado donde pide la comprensión de sus usuarios ante el corte de luz que tiene programado en determinadas zonas de la capital y del primer puerto del país para este martes.

En su anuncio, la empresa detalló que la interrupción será por determinadas horas y en áreas específicas debido a trabajos de mantenimiento preventivo que se efectuará para mejorar la calidad del servicio eléctrico.

Asimismo, insta a los usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad en sus hogares y negocios.

Programación de corte de luz el martes 17: zonas afectadas

Para tener en cuenta el corte del suministro eléctrico y saber si tienes una interrupción programada para esta semana, puedes ingresar al siguiente enlace de Pluz Perú. A continuación te presentamos qué zonas de Lima y Callao son las que figuran en la lista de aquellas que no contarán con electricidad este martes 17 de noviembre:

Áreas afectadas en San Antonio de Chaclla

Desde las 10:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. en asoc. de Poses. Mypes sct. Villa del Sol anx. 22 Jicamarca mzs. D, DP, DP1, DP2, DP3, DY, DZ.

En Magdalena del Mar

Desde las 11:00 a. m. hasta la 1:30 p. m. en jr. Ramón Castilla cdra. 7, jr. Francisco Gonzáles Pavón cdra. 6, jr. José Valencia (ex José Gálvez) cdra. 5, psje. Comercial cdra. 1, jr. San Martín cdra. 5.

Sin electricidad en el Rímac

Sectores del Rímac donde será el corte de luz.

Corte de luz en San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en jr. Antisuyo cdra. 6, jr. San Luis Gonzaga cdras. 6, 7, 8, jr. Chinchaysuyo cdra. 6, av. Lurigancho cdra. 8, jr. Cajamarquilla cdras. 6, 7, 8, jr. Continsuyo cdra. 6, jr. Coricancha cdras. 6, 7, 8, jr. Las Mercedes cdras. 6, 10, jr. Mascaypacha cdra. 6, jr. Pirámide del Sol cdras. 5, 6, 7, 8, 9, jr. San Aurelio cdra. 8.

Asimismo, Pluz Perú precisó qué otras zonas de este distrito de Lima Este se verán afectadas este martes. Entre ellos, los que se precisan en la siguiente imagen:

Programación de corte de luz en SJL.

En Huacho

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en urb. Mirasol II etapa, ubicado en el distrito de Hualmay.

En Carabayllo / Santa Rosa de Quives

Desde las 9:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en C. P. Buena Vista mzs. A, B, C, C. P. Chocas Alto mz. K, carretera Lima a Canta km. 36.2, 36.5.

En San Martín de Porres / Los Olivos

Desde las 2:00 p. m. hasta las 4:30 p. m. en urb. Santa Ana mzs. I, J, K, L, M, N, O.

Ante el anuncio de que habrá corte de luz el martes 17 de noviembre, Pluz Perú recuerda a sus usuarios tomar medidas preventivas y verificar si su vivienda se verá afectada o no con la interrupción temporal del servicio.