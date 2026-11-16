16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, acudió a Madrid, capital de España para recibir el premio honorífico de la III edición de los Premios Influencia Hispana. Se le reconoció por su extensa trayectoria y la contribución que ha tenido en la estabilidad monetaria y la economía nacional.

Velarde destacó la estabilidad

Durante el acto, Velarde Flores resaltó la importancia de la estabilidad macroeconómica como pilar para el sostenido crecimiento y destacó los avances que existe en varios países de América Latina en materia de inflación en las últimas dos décadas. Además, indicó que la estabilidad de precios ha sido esencial para el impulso del desarrollo.

Cabe precisar que los Premios Influencia Hispana, organizadas por una entidad del mismo nombre y en colaboración con la Comunidad de Madrid, reconoce el trabajo de personalidades e instituciones que destacan por su talento, creatividad y contribuyen al desarrollo de las naciones que comparten la lengua castellana.

Julio Velarde durante la premiación en España.

El reconocimiento que recibió el presidente del BCR se suma a las distinciones nacionales e internacionales que ha recibido a lo largo de su trayectoria. Además, pone en valor la estabilidad monetaria gracias al compromiso institucional , la credibilidad y excelencia técnica al servicio del Perú.

Además de Julio Velarde, también se le entregaron condecoraciones a Edmundo González, quien fuera candidato a la presidencia de Venezuela que perdió en polémicas circunstancias ante Nicolás Maduro, el equipo de fútbol español Real Madrid, la banda de rock española Hombres G, entre otros.

Julio Velarde y el ranking mundial de banqueros

El pasado mes de octubre el titular del BCR recibió una nota A+ que otorga la revista Global Finance, que evalúa el desempeño de quienes ejercen cargos al frente de bancos centrales. Esto se anunció durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, que este año se realizaron en Tailandia.

Velarde Flores compartió esta calificación con Christial Kettel Thomsen, presidente del Banco Central de Dinamarca. Fue la segunda vez que recibió esta puntuación a lo largo de su carrera, siendo la primera vez en 2021 y cabe precisar que esta revista publica este informe anual desde 1994.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), recibió el premio honorífico de los Premios Influencia Hispana, en su tercera edición. Recibió la distinción por su contribución que ha tenido en la estabilidad de la moneda nacional y al crecimiento económico del país.