16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La reciente visita del papa León XIV al Perú generó un pronunciamiento del Congreso de la República, que expresó su agradecimiento al pontífice por regresar a su patria. A través de un mensaje institucional, destacó sus palabras y el llamado a trabajar por el país.

¿Qué dijo el Congreso sobre la visita del papa León XIV?

Según el pronunciamiento institucional del Congreso, la entidad expresó su agradecimiento al sumo pontífice por regresar al Perú, país con el que mantiene un vínculo especial. El parlamento destacó que su visita apostólica representó un acontecimiento histórico y resaltó el significado de su retorno a la nación.

En su mensaje, el Legislativo recordó la importancia de recibir nuevamente al papa León XIV en su patria y le dedicó unas palabras de agradecimiento por su presencia y las actividades realizadas durante su recorrido por territorio peruano.

"Con el corazón lleno de fe, agradecemos al papa León XIV por regresar a su patria en esta histórica visita apostólica", publicó.

Con el corazón lleno de fe, agradecemos al papa León XIV por regresar a su patria en esta histórica visita apostólica. Sus palabras nos dejan esperanza y nos inspiran a seguir trabajando unidos por el bien común y la paz de nuestra nación. ¡El Perú siempre será su casa! 🕊️🇵🇪 https://t.co/L21I7OIuzf Lee también Papa León XIV: Carlos Espá y Luis Galarreta destacan la unión de los peruanos tras la partida del santo padre November 16, 2026

Esperanza, unidad y paz: los mensajes que resaltó el Parlamento

En otra parte de su pronunciamiento, el Legislativo señaló que las palabras del papa León XIV dejan un mensaje de esperanza para la población peruana. Asimismo, mencionó la importancia de continuar trabajando unidos por objetivos relacionados con el bienestar nacional.

El mensaje institucional también hizo referencia a la paz como uno de los aspectos destacados durante la visita apostólica. De esta manera, el Congreso recogió tres ideas centrales: esperanza, unidad y compromiso con el bien común de los ciudadanos.

Desde el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, el presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres (@mikitorresfp), asistió a la ceremonia de despedida y último encuentro con el papa León XIV previo a su retorno al Vaticano, luego de su inolvidable recorrido por diversas regiones del Perú. 🇵🇪✨ ¡Gracias por su visita y bendiciones, papa León XIV! Lee también Santo Toribio de Mogrovejo: la historia del religioso que inspiró al papa León XIV November 16, 2026

Durante su visita, León XIV regresó a un país con el que mantiene un vínculo personal. El pontífice obtuvo la nacionalidad peruana en el 2015, cuando se desempeñaba como obispo de Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte importante de su labor pastoral.

El viaje apostólico incluyó actividades y encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y comunidades religiosas. En Lima, uno de los primeros compromisos oficiales fue su encuentro con las autoridades y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, el miércoles 11 de noviembre.

🔴🔵 🇵🇪 ¡¡¡Gracias, papa León XIV!!! Su histórica visita por el Perú culminó tras seis días de recorrido por diversos puntos del país. Ahora, se dirige hacia Roma dejando memorables recuerdos y una despedida ante miles de personas que presenciaron su regreso al territorio peruano. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

El pronunciamiento del Congreso se suma a los mensajes difundidos tras la visita del sumo pontífice, quien durante su paso por el territorio peruano también se dirigió a los ciudadanos y representantes de diferentes sectores del país.

La institución parlamentaria destacó así el regreso del papa León XIV a su patria y agradeció sus palabras durante la visita apostólica. La esperanza, la unidad, el bien común y la paz fueron los principales conceptos resaltados por el Congreso en su mensaje.