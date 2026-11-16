16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/11/2026
La reciente visita del papa León XIV al Perú generó un pronunciamiento del Congreso de la República, que expresó su agradecimiento al pontífice por regresar a su patria. A través de un mensaje institucional, destacó sus palabras y el llamado a trabajar por el país.
¿Qué dijo el Congreso sobre la visita del papa León XIV?
Según el pronunciamiento institucional del Congreso, la entidad expresó su agradecimiento al sumo pontífice por regresar al Perú, país con el que mantiene un vínculo especial. El parlamento destacó que su visita apostólica representó un acontecimiento histórico y resaltó el significado de su retorno a la nación.
En su mensaje, el Legislativo recordó la importancia de recibir nuevamente al papa León XIV en su patria y le dedicó unas palabras de agradecimiento por su presencia y las actividades realizadas durante su recorrido por territorio peruano.
"Con el corazón lleno de fe, agradecemos al papa León XIV por regresar a su patria en esta histórica visita apostólica", publicó.
Esperanza, unidad y paz: los mensajes que resaltó el Parlamento
En otra parte de su pronunciamiento, el Legislativo señaló que las palabras del papa León XIV dejan un mensaje de esperanza para la población peruana. Asimismo, mencionó la importancia de continuar trabajando unidos por objetivos relacionados con el bienestar nacional.
El mensaje institucional también hizo referencia a la paz como uno de los aspectos destacados durante la visita apostólica. De esta manera, el Congreso recogió tres ideas centrales: esperanza, unidad y compromiso con el bien común de los ciudadanos.
Durante su visita, León XIV regresó a un país con el que mantiene un vínculo personal. El pontífice obtuvo la nacionalidad peruana en el 2015, cuando se desempeñaba como obispo de Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte importante de su labor pastoral.
El viaje apostólico incluyó actividades y encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y comunidades religiosas. En Lima, uno de los primeros compromisos oficiales fue su encuentro con las autoridades y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, el miércoles 11 de noviembre.
El pronunciamiento del Congreso se suma a los mensajes difundidos tras la visita del sumo pontífice, quien durante su paso por el territorio peruano también se dirigió a los ciudadanos y representantes de diferentes sectores del país.
La institución parlamentaria destacó así el regreso del papa León XIV a su patria y agradeció sus palabras durante la visita apostólica. La esperanza, la unidad, el bien común y la paz fueron los principales conceptos resaltados por el Congreso en su mensaje.