Santo Toribio de Mogrovejo: la historia del religioso que inspiró al papa León XIV

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Santo Toribio de Mogrovejo fue uno de los principales referentes de la Iglesia católica en el Perú durante la época colonia. Su labor como arzobispo de Lima, sus recorridos por distintas regiones, así como su labor con las comunidades indígenas marcaron su trayectoria, la cual fue recordada por el santo padre.

La labor de Santo Toribio de Mogrovejo en el Perú

Nacido el 16 de noviembre de 1538 en Mayorga, España, Toribio Alfonso de Mogrovejo estudió Derecho en la Universidad de Salamanca y se desempeñó como profesor. En 1579 fue nombrado arzobispo de Lima por el papa Gregorio XIII, durante el reinado de Felipe II.

Llegó al Perú en mayo de 1581, desembarcó en Paita y posteriormente se trasladó a Lima para asumir sus responsabilidades religiosas. Durante su labor pastoral realizó tres grandes visitas por los territorios de su arquidiócesis, recorriendo comunidades y promoviendo la organización de la Iglesia.

Entre sus principales aportes estuvo la creación del primer seminario sacerdotal de América y el establecimiento de nuevas parroquias. También impulsó la evangelización en lenguas indígenas, como el quechua y el aimara, para acercar la enseñanza religiosa a las poblaciones originarias.

Su trayectoria estuvo vinculada con importantes figuras religiosas del Perú. Santo Toribio confirmó a Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Francisco Solano, quienes posteriormente fueron reconocidos como santos por la Iglesia católica.

¿Por qué el papa León XIV destaca su legado?

La relación entre León XIV y Santo Toribio de Mogrovejo también tiene un antecedente personal. Antes de comenzar su ministerio episcopal en Chiclayo, Robert Prevost visitó el santuario dedicado al religioso en Zaña, Lambayeque, donde pasó una noche rezando para pedir su intercesión y convertirse en un buen pastor.

El pontífice volvió a referirse a su figura con motivo de los 300 años de su canonización, celebrados en 2026. En una carta publicada el 8 de septiembre, recordó la experiencia que vivió durante su etapa como obispo en el Perú y la cercanía que desarrolló con la población.

Santo Toribio de Mogrovejo.

En ese mensaje, León XIV también recordó que Santo Toribio llegó desde España y dedicó su vida al servicio religioso en territorio peruano. El arzobispo recorrió extensas zonas de su jurisdicción, acompañó a las comunidades y trabajó en la formación de sacerdotes.

Santo Toribio de Mogrovejo falleció el 23 de marzo de 1606 en Zaña, Lambayeque. Fue canonizado por el papa Benedicto XIII el 10 de diciembre de 1726. Tres siglos después, su trayectoria como arzobispo de Lima y su trabajo con los pueblos indígenas continúan presentes en los mensajes del papa León XIV.