Papa León XIV se despide del Perú: así fue el último día del santo padre y la histórica misa en Las Palmas

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras llevar un mensaje de fe y esperanza por Lima, Callao, Lambayeque, Cusco y Ucayali, el papa León XIV cierra este lunes 16 de noviembre su visita pastoral al Perú. Con miles de devotos volcados a las calles de la capital para darle el último adiós, sigue aquí el minuto a minuto de su jornada final.

Sigue el MINUTO a MINUTO del último día del santo padre:

13:56 | ¡Hasta pronto, Santo Padre! El papa León XIV culminó su visita apostólica al Perú y partió rumbo a Roma, dejando emotivos recuerdos y muestras de cariño entre miles de fieles que lo acompañaron durante su recorrido por el país.

13:53 |El papa León XIV recibió la despedida del premier Luis Galarreta y otras autoridades del Estado en el Grupo Aéreo N.° 8, antes de abordar el avión que lo llevará de regreso a Roma.

13;40 |El papa León XIV llegó al Grupo Aéreo N.° 8 para abordar el avión que lo trasladará de regreso a Roma, tras culminar su histórica visita apostólica al Perú.

13:15 | El papa León XIV se dirige a la Base Aérea del Callao.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El papa León XIV se dirige a la Base Aérea del Callao para emprender su retorno al Vaticano, tras culminar su viaje apostólico por Sudamérica. Perú fue el último país de su recorrido, donde también visitó su querida Chiclayo, tierra que guarda un significado especial para el santo padre. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Papa León XIV en Perú: ¿cuál es su agenda para HOY, lunes 16 de noviembre, en su ÚLTIMO DÍA de visita? November 16, 2026

12:43 | Tras la multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, los fieles recibieron agua para refrescarse y aliviar el intenso calor, mientras disfrutaban al ritmo de la cumbia del Grupo 5.

12:36 | El Grupo 5, liderado por Christian Yaipén, se hace presente y sorprende con una renovada versión de la canción católica "Alma Misionera". Los asistentes rompen con el protocolo para lucir sus mejores pasos de baile. El repertorio de la agrupación peruana para esta especial ocasión incluye también otras canciones clásicas de las misas en Perú.

12:22 | Tras finalizar la multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, el papa León XIV expresó su profunda gratitud al pueblo peruano y agradeció por el cariño recibido durante su visita apostólica.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Tras finalizar la multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, el papa León XIV expresó su profunda gratitud al pueblo peruano y agradeció por el cariño recibido durante su visita apostólica. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

12:18 | Un momento lleno de emoción se vivió durante la misa en la Base Aérea Las Palmas, cuando el papa León XIV y el cardenal Carlos Castillo compartieron un afectuoso intercambio de ofrendas en medio de la despedida del Santo Padre.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Un momento lleno de emoción se vivió durante la misa en la Base Aérea Las Palmas, cuando el papa León XIV y el cardenal Carlos Castillo compartieron un afectuoso intercambio de ofrendas en medio de la despedida del Santo Padre. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

12:21 | Durante la misa en la Base Aérea Las Palmas, el cardenal Carlos Castillo destacó la importancia del Perú y agradeció al papa León XIV por fortalecer los vínculos con el país durante su visita apostólica.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Durante la misa en la Base Aérea Las Palmas, el cardenal Carlos Castillo destacó la importancia del Perú y agradeció al papa León XIV por fortalecer los vínculos con el país durante su visita apostólica. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

11:27 | Durante su mensaje en la Base Aérea Las Palmas, el papa León XIV dejó una reflexión para los fieles peruanos al señalar que, aunque su visita al país llega a su fin, la misión de fe y servicio debe continuar.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Durante su mensaje en la Base Aérea Las Palmas, el papa León XIV dejó una reflexión para los fieles peruanos al señalar que, aunque su visita al país llega a su fin, la misión de fe y servicio debe continuar. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

11:24 | Durante la multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, el papa León XIV expresó su cariño y cercanía con el Perú, asegurando que siempre llevará al pueblo peruano en su corazón. Sus palabras emocionaron a los miles de fieles presentes.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Durante la multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, el papa León XIV expresó su cariño y cercanía con el Perú, asegurando que siempre llevará al pueblo peruano en su corazón. Sus palabras emocionaron a los miles de fieles presentes. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

11:22 | El papa León XIV hizo un llamado a prestar atención a las necesidades de los más vulnerables y recordó que los pobres no pueden seguir esperando por una respuesta de la sociedad.

11:18 | Durante la misa en la Base Aérea Las Palmas, el papa León XIV recordó el legado de Santo Toribio de Mogrovejo y destacó su labor evangelizadora, resaltando que recorrió gran parte del territorio peruano a pie para acercarse a las comunidades.

11:16 |Dos sismos de magnitud de 5.4 y 5.1 fueron registrados durante la multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

🔴🔵🚨 #URGENTE | Dos sismos de magnitud superior a 5 se registraron en Ica este 16 de noviembre y fueron percibidos en Lima, incluso durante la multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

11:15 | El papa León XIV expresó su agradecimiento a los miles de fieles que llegaron hasta la Base Aérea Las Palmas para participar de la multitudinaria misa, destacando el cariño y la hospitalidad recibidos durante su visita al Perú.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El papa León XIV expresó su agradecimiento a los miles de fieles que llegaron hasta la Base Aérea Las Palmas para participar de la multitudinaria misa, destacando el cariño y la hospitalidad recibidos durante su visita al Perú. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

10:59 | Durante el inicio de la multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, algunos fieles expresaron su malestar por problemas con las pantallas y el sonido, que dificultaron seguir la ceremonia: "¡Las pantallas! ¡No se escucha!".

10:56 | La multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas registró algunos inconvenientes durante su desarrollo. Exitosa pudo constatar que algunas pantallas instaladas para que los fieles pudieran seguir la ceremonia permanecieron apagadas.

10:32 |Un incidente se registró durante el recorrido del papa León XIV por la Base Aérea Las Palmas, cuando un objeto lanzado por una persona impactó en el rostro del Santo Padre mientras saludaba a los fieles.

10:31 | Momentos de tensión se viven en la Base Aérea Las Palmas. Cientos de fieles piden entre gritos ingresar a la misa del papa León XIV. Pese a contar con sus respectivas entradas, denuncian que ya no se les permite el acceso debido a que sus espacios asignados habrían sido ocupados.

10:12 | Papa León XIV inicia recorrido con su papamóvil en la Base Aérea Las Palmas.

10:11 | ¡Llegó el momento esperado! El papa León XIV arribó a la Base Aérea Las Palmas para celebrar una multitudinaria misa junto a miles de fieles que se congregaron para acompañarlo en su despedida del Perú.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | ¡Una bienvenida multitudinaria! Miles de fieles reciben con alegría y emoción al papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en medio de muestras de cariño y fervor por su histórica visita al Perú. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

10:09 | ¡Una multitud llena Las Palmas! Miles de fieles se congregan en la Base Aérea para participar de la esperada misa del papa León XIV, en una jornada marcada por la fe, la emoción y las muestras de cariño hacia el Santo Padre.

09:51 | Exitosa pudo constatar que algunos diputados y senadores fueron captados ingresando a la Base Aérea Las Palmas después del horario establecido para asistir a la multitudinaria misa del papa León XIV.

09:37 | Papa León XIV se dirige a la Base Aérea Las Palmas para oficiar misa multitudinaria.

09:30 | ¡Un momento que sacó sonrisas! El papa León XIV desató la emoción de los chalacos al exclamar "¡Chimpum! ¡Callao!" durante su visita al primer puerto, demostrando una vez más su cercanía y cariño por el Perú y el Primer Puerto.

09:29 | ¡Un reconocimiento con sello chalaco! El alcalde provincial del Callao, César Pérez, entregó al papa León XIV la llave de la ciudad y una camiseta de Sport Boys como muestra de cariño y homenaje durante su visita al primer puerto.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | ¡Un reconocimiento con sello chalaco! El alcalde provincial del Callao, César Pérez, entregó al papa León XIV la llave de la ciudad y una camiseta de Sport Boys como muestra de cariño y homenaje durante su visita al primer puerto. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

09:20| ¡Un recuerdo para toda la vida! Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados inmortalizaron la visita del papa León XIV con una fotografía junto al Santo Padre, como recuerdo de este emotivo encuentro.

09:20| La Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados le entregó al Papa León XIV un cuadro donde se ve al santo padre acompañado de ancianos y de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars.

09:19 | Papa León XIV: "El Perú tiene mucho para dar, seamos valientes para defender a los niños, jóvenes y ancianos".

09:15 | Durante su visita a la Casa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, el papa León XIV recordó a san Martín de Porres y resaltó su labor en favor de los más necesitados, destacando su ejemplo de servicio, solidaridad y cuidado del prójimo.

09:13 | Papa León resalta labor de la a Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados: "Son un centro caritativo que acogen con amor y respeto a los más pobres y abandonados".

09:03 | La Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados recibió al Papa León XIV con Marinera Norteña.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | ¡La marinera norteña se hizo presente en la visita papal! Desde la Casa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, adultos mayores dedicaron una emotiva presentación de baile al papa León XIV, demostrando su cariño y alegría por recibirlo. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

08:47 | El papa León XIV llegó a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | ¡El papa León XIV continúa su recorrido por Lima! El Santo Padre llegó a la Casa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde compartirá un momento especial con los adultos mayores y religiosas de la institución. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

08:41 | ¡Emotivo momento! El papa León XIV se detuvo en el parque Niño Gaelito para ver el monumento en su honor.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | ¡Un momento especial en su despedida! El papa León XIV se detuvo durante su recorrido por el Callao para contemplar la enorme estatua erigida en su honor, una muestra del cariño de los chalacos hacia el Santo Padre. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

08:14 | El papa León XIV parte en su vehículo oficial rumbo a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao, donde cumplirá una de sus últimas actividades en nuestro país.

08:12 | ¡Un momento cargado de emoción! El papa León XIV se conmovió al escuchar al monseñor Paolo Rocco referirse al Perú como su «patria por adopción» durante su despedida. Una expresión que refleja el cariño y el vínculo especial que une al Santo Padre con nuestro país.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | ¡Un momento cargado de emoción! El papa León XIV se conmovió al escuchar al monseñor Paolo Rocco referirse al Perú como su «patria por adopción» durante su despedida. Una expresión que refleja el cariño y el vínculo especial que une al Santo Padre con nuestro país. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

08:11 | Minutos antes de dejar la Nunciatura Apostólica, el papa León XIV develó una placa conmemorativa en homenaje a su visita apostólica al Perú, dejando un recuerdo de su paso por el país.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Minutos antes de dejar la Nunciatura Apostólica, el papa León XIV develó una placa conmemorativa en homenaje a su visita apostólica al Perú, dejando un recuerdo de su paso por el país. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

07:50 | ¡Toma tus precauciones! La Base Aérea Las Palmas cerrará sus puertas a las 8:00 a. m. para el ingreso de asistentes a la multitudinaria misa del papa León XIV. Se recomienda llegar con anticipación y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

07:45 | ¡Un momento lleno de emoción! Entre aplausos y muestras de cariño, el papa León XIV realizó su último balconazo desde la Nunciatura Apostólica, donde decenas de fieles se congregaron para despedirlo durante su visita al Perú.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | ¡Un momento lleno de emoción! Entre aplausos y muestras de cariño, el papa León XIV realizó su último balconazo desde la Nunciatura Apostólica, donde decenas de fieles se congregaron para despedirlo durante su visita al Perú. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

6:49 | ¡Caos vehicular en el sur de Lima! Tito Alvites, conductor de 'La Hora del Volante', informó sobre la intensa congestión que se registra en Surco y Chorrillos, donde el tránsito presenta demoras debido a la multitudinaria misa del papa León XIV.

6:45 | Devotos preparan diversos homenajes en los exteriores de la Nunciatura Apostólica para despedir al papa León XIV y expresar su emoción tras su histórica visita al Perú.

6:43 | En diálogo con Exitosa, David Hernández, jefe de la ATU, explicó las medidas de tránsito y recomendó a los conductores utilizar vías alternas ante los cierres de calles por la multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, David Hernández, jefe de la ATU, explicó las medidas de tránsito y recomendó a los conductores utilizar vías alternas ante los cierres de calles por la multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

6:23 |¡El cariño del Callao hacia el papa León XIV! Chalacos expresan su emoción y nostalgia ante la partida del Santo Padre, con la esperanza de volver a reencontrarse con él.

6:19 | Crece la expectativa en la Base Aérea Las Palmas. Fieles continúan llegando desde tempranas horas para participar de la esperada santa misa que celebrará el papa León XIV en Lima.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | ¡Crece la expectativa en la Base Aérea Las Palmas! Fieles continúan llegando desde tempranas horas para participar de la esperada santa misa que celebrará el papa León XIV en Lima. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

León XIV se embarcó rumbo a Roma luego de presidir la actividad más multitudinaria realizada en el país, la Santa Misa en la Base Aéreas Las Palmas, que contó con la participación de más de 1,1 millón de personas que llegaron de provincias y de países vecinos como Ecuador, Colombia, Brasil entre otros. Incluso se vieron banderas de EE.UU. entre el mar de fieles.