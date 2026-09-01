Carlos Bruce propone transferir funciones de la ATU a la Municipalidad de Lima: "Es el segundo problema más importante"

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima por "Somos Perú", Carlos Bruce, propone trasladar las funciones de la ATU a la Municipalidad de Lima. Según señaló el tema de seguridad será un tema importante a abordar en el municipio, seguido del tránsito en la capital.

El transporte público debería ser administrado por la municipalidad

Carlos Bruce sostiene que el transporte público debería estar bajo responsabilidad de cada jurisdicción y cuestiona el desempeño de la ATU, entidad adscrita al MTC.

Según señaló, la institución habría priorizado la imposición de multas en lugar de enfocarse en el ordenamiento del transporte y otros problemas prioritarios de la ciudad.

"El tema del transporte público es un tema municipal, aquí y en cualquier parte del mundo. Lo que pasó es que hubieron unas interferencias con el Callao y se tomó la decisión de que ahora esté tomada por el Gobierno. (...) La ATU es una entidad que pertenece al ministerio de Tranportes, pero él (MTC) no hace las pistas, no establece el sentido del tránsito. (...) No han hecho nada, se han dedicado a multar a los taxistas y a los colectiveros", afirma.

Bruce arremete contra la baja eficacia de la ATU

El representante de Somos Perú cuestionó el desempeño de la ATU y sostuvo que la entidad no habría cumplido adecuadamente con sus funciones.

Como alternativa, planteó que sus facultades sean transferidas nuevamente a la Municipalidad de Lima, al considerar que el transporte público será uno de los principales problemas de la capital, solo por detrás de la inseguridad ciudadana.

"El ATU no ha cumplido con sus funciones. Entonces yo propongo que esa función que debió cumplir la ATU pase de nuevo a la Municipalidad de Lima, porque para el alcalde ese va a ser el segundo problema más importante del escritorio. El primero es el de la seguridad, a pesar de que no tienes toda la responsabilidad", mencionó.

Considera que el transporte público no es una prioridad para el MTC.

En esa misma línea, Bruce sostuvo que el transporte público no representa una prioridad para el MTC y consideró que el alcalde de turno debería asumir directamente la responsabilidad de gestionar este sector en Lima.

"¿Para el ministro de Transporte que prioridad tiene el transporte público de Lima?, tienes al maximo funcionario que es el alcalde que va a ver este tema con prioridad, y que la gente le va a pedir resultados", sostiene.

En ese sentido, en diálogo con Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, propone trasladar las funciones de la ATU a la Municipalidad de Lima. Según señaló, la seguridad será un tema prioritario a abordar en el municipio, seguido del tránsito en la capital.