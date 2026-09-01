Cayó Johnsson Smit Cruz: Policía boliviana anuncia la expulsión inmediata del cabecilla de "Los Pulpos"

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conferencia de prensa, la Policía de Bolivia confirmó que Johnsson Smit Cruz, líder de la banda criminal 'Los Pulpos', será expulsado hoy del territorio boliviano. Esta medida permitirá que sea puesto a disposición de las autoridades peruanas para continuar con las investigaciones en su contra.

Intentó fugarse, se realizó cirugías, se halló dinero y celulares

La Policía de Bolivia brindó una conferencia de prensa en la que brindó detalles de la captura de Johnson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal 'Los Pulpos'. Se resaltó que la notificación roja que tenía en Interpol fue clave para su detención pese a que pretendió darse a la fuga.

Asimismo, un alto mando de la institución boliviana señaló que se el tipo se realizó múltiples cirugías. Y durante su intervención se halló billetes de diverso países, celulares, entre otras cosas.

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